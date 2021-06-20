'Ömürleri 1 gün değil birkaç ay'



Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu, kelebeklerin ömürlerinin halk arasında yer alan algının aksine bir gün değil, birkaç ay olduğunu söyledi.

MEÜ FenEdebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu, Halk arasında kelebeklerin ömürlerinin 1 gün olduğunu inanışının yanlış olduğunu belirtti. Kelebeklerin ömrünün normal şartlarda ortalama 2 hafta ile 5 hafta arasında değiştiğini kaydeden Doç. Dr. Hüseyinoğlu, havaların soğuk olması halinde ömürlerinin birkaç aya kadar uzadığını kaydetti. Hüseyinoğlu, "Bir günlük ömür algısını düzeltmemiz gerekiyor. Eğer havalar soğuk geçerse, o nesil kışa denk gelirse uyku dönemini geçirirler, hava şartları normalleşince tekrar aktif hale dönüşürler. O zaman da birkaç aylık ömürleri olur" dedi.

`BİRÇOK ENDEMİK TÜRE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ´

Mersin´in birçok endemik kelebek türüne sahip olduğunu anlatan Doç. Dr. Hüseyinoğlu, "Çok zengin yaşam ortamlarına sahibiz. Sertavul Geçidi adında bile türümüz var. Birçok türe ev sahipliği yaparız, bunların içinde Sultan Kelebeği en çok bilinendir. Kelebekler, birçok böcek türü ile beraber meyve ve sebzelerin tozlaşmasında, çoğalmasında en önemli role sahipler. O yüzden besin kaynağı elde etmemizde çok ciddi rolleri var" diye konuştu.

`CANLILAR PANDEMİDE RAHAT BİR NEFES ALDI´

Pandemiyle birlikte doğanın boş kalmasının canlılar üzerinde olumlu etki yarattığını dile getiren Doç. Dr. Hüseyinoğlu şunları söyledi:

"Pandeminin birçok olumsuz yönünü yaşadık hala yaşıyoruz ancak bunlara rağmen doğada farklı gözlemler yaşanabiliyor. Çünkü insan müdahalesinin faktörü en az seviyeye düşmüş oldu. Doğaya müdahale ettiğimde istesek de istemesek de canlıların yaşam ortamını bozmuş oluyoruz. O yüzden pandemi sayesinde canlılar daha rahat yaşam ortamı buldular. Birçok olumsuz etkenden kurtulmuş oldular."DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2021-06-20 12:29:49



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