Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Mersin, yabancıların gözdesi oldu TÜİK verilerine göre, son yıllarda yabancılara konut satışında 4’üncü sırada yer alan Mersin, sıcak iklimi, doğası, denizi, güzellikleri ve uygun konut fiyatlarıyla yabancıların en çok tercih ettiği illerden biri haline geldi Özellikle Ruslar, Almanlar, İsveçliler ile Orta Doğu ülkelerinin vatandaşları, ev alarak Mersin’e yerleşirken, yabancı nüfusu da giderek artmaya başladı Emlakçılar Odası Başkanı Canpolat: “Yabancılar, her türlü imkanı Mersin’de bulabiliyorlar”

İHA

– Mersin, son yıllarda yabancıların gözdesi oldu. TÜİK verilerine göre, yabancılara konut satışında 4'üncü sırada yer alan Mersin, sıcak iklimi, doğası, denizi, güzellikleri ve uygun konut fiyatlarıyla yabancıların en çok tercih ettiği illerden biri haline geldi. Özellikle Ruslar, Almanlar, İsveçliler ile Orta Doğu ülkelerinin vatandaşları, ev alarak Mersin'e yerleşirken, yabancı nüfusu da giderek artmaya başladı.

(Özel) Mersin, yabancıların gözdesi oldu TÜİK verilerine göre, son yıllarda yabancılara konut satışında 4’üncü sırada yer alan Mersin, sıcak iklimi, doğası, denizi, güzellikleri ve uygun konut fiyatlarıyla yabancıların en çok tercih ettiği illerden biri haline geldi Özellikle Ruslar, Almanlar, İsveçliler ile Orta Doğu ülkelerinin vatandaşları, ev alarak Mersin’e yerleşirken, yabancı nüfusu da giderek artmaya başladı Emlakçılar Odası Başkanı Canpolat: “Yabancılar, her türlü imkanı Mersin’de bulabiliyorlar”

– Mersin, son yıllarda yabancıların gözdesi oldu. TÜİK verilerine göre, yabancılara konut satışında 4’üncü sırada yer alan Mersin, sıcak iklimi, doğası, denizi, güzellikleri ve uygun konut fiyatlarıyla yabancıların en çok tercih ettiği illerden biri haline geldi. Özellikle Ruslar, Almanlar, İsveçliler ile Orta Doğu ülkelerinin vatandaşları, ev alarak Mersin’e yerleşirken, yabancı nüfusu da giderek artmaya başladı.
Yurt dışında cazibesi giderek artan Mersin, yabancıların konut alarak yerleşmeyi tercih ettikleri illerin başında geliyor. Her geçen yıl yabancıların kente talebi artarken, ‘yaşanacak yer’ listesinde de Mersin’in yıldızı giderek parlıyor. Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde yapımına başlanan Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan Ruslar dolayısıyla bölgede kiralık ya da satılık ev bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, merkez Mezitli ilçesi de son yıllarda yabancıların gözde yerleşim yerlerinden biri oldu.

“Mersin, aynı anda 4 mevsimi yaşadığımız bir ilimiz”
Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, yabancıların Mersin’den konut almaya gösterdikleri rağbetin nedenlerini İHA muhabirine anlattı. Mersin’de konut satışının yüksek olmasının nedenlerinden birinin sıcak iklimi olduğunu vurgulayan Canpolat, “Mersin, aynı anda 4 mevsimi yaşadığımız bir ilimiz. Bunun yanı sıra yılın 11 ayı sıcaktır, genelde çok çetin kış şartları olmaz. Bu yönüyle emekli kentidir. Tercih edilmesinin sebebi bana göre birinci sırada budur. Buna ek olarak, 4 merkez ilçedeki yeni dönem belediye başkanlarımız da hakikaten hizmet yapan iyi belediye başkanlarımız. Bu da bir tercih sebebi. Bugün Mezitli son 45 yılda Türkiye genelinde en çok konut satışı yapılan ilçelerden biri” dedi.

“Yabancılar, her türlü imkanı Mersin’de bulabiliyorlar”
Yabancıların da son yıllarda Mersin’den konut alma taleplerinin arttığına dikkat çeken Canpolat, “Yabancılar, her türlü imkanı Mersin’de bulabiliyorlar. Ağırlıklı olarak da Ruslar, Almanlar ve İsveç vatandaşları, konutu Mersin’den seçiyorlar. Turizm açısından bugün Alanya’yı, diğer kıyı bölgelerimizi aratmayacak şekilde denize sahibiz ve imkanlara sahibiz. Onlar da bu imkanları Mersin’de yakaladıkları için yabancılara satışlar artmış durumda. Tabi iyi komşu da olursa ev sahibi yapar. Gelen yabancı buradan memnun kalınca yakınlarını, çevresini de getiriyor ve satışlar artmış oluyor” diye konuştu.

“İlk 5 ayda yabancılara 730 konut satıldı”
Mersin’de mayıs ayında yabancılara 80 konut satıldığını belirten Canpolat, “İlk 5 ay yabancılara toplam 730 konut satılmış Mersin’de. Türkiye geneline baktığımız zaman, Mersin yabancılara konut satışında 4’üncü sırada. Genel konut satışında da 6’ncı sırayı alıyor. Bunlar ciddi rakamlar. Mersin’de yaşamanın birçok avantajı var. Biz dar gelirli kesime hitap eden bir şehiriz. Bugün emeklinin almış olduğu ücret belli. Çok açık ve net söyleyeyim; Mersin dışında bir emeklinin yaşaması zor ve imkansız. Ama Mersin’de diğer şehirlerimize göre, gerek kış gerek yaz şartları gerekse sebze meyve üretiminin bol olması tercih sebebi oluyor” ifadelerini kullandı.

“En çok Ruslar, İsveçliler, Almanlar ve Suriyeliler tercih ediyor”
Son 45 yılda Mersin’den konut almayı en çok Ruslar, İsveçliler, Almanlar, Suriyeliler ve Kuzey Irak’tan gelenlerin tercih ettiğini dile getiren Canpolat, “Özellikle de daha önce Mezitli’de yabancı satışlarımız yoktu. Ama şimdi Mezitli’den başlayıp Çeşmeli, Kargıpınarı, Tömük, Erdemli ve son günlerde nükleer santralin de yapımına başlanmasıyla buradan Anamur’a kadar özellikle Rusların ağırlıklı olduğu yabancılara satış söz konusu” şeklinde konuştu.

“Rusların talebinden kaynaklı Taşucu ve Silifke’de kiralık ya da satılık daire bulmak zor”
Nükleer santralin yapımında çalışan Rusların, Silifke ilçesi ve civarını tamamen doldurduklarına işaret eden Canpolat, şöyle devam etti:
“Mesela Taşucu’nda daha önce Kıbrıs’a yönelik valiz ticareti yapılırdı ve orada çok canlı bir hareketlilik vardı. Şimdi onun yerini Rusların çok yoğun bir şekilde Taşucu’na ve çevresine talebini görüyoruz. Şu an Taşucu’na, Silifke’ye gidelim, ne bir kiralık ne de satılık daire bulmakta zorlanırız. Bu da Rusların o bölgeye olan talebinden kaynaklı.”

“Konut fiyatları, diğer illere göre daha düşük”
Mersin’in çok talep gören bir il olduğunun altını çizen Canpolat, konut satışlarında geçen yılın nisan ayına göre bu yıl nisanda yüzde 123’lük artış olduğunu söyledi. Canpolat, Mersin’de mayıs ayında yapılan konut satışının bin 881’e, yılın ilk 5 ayındaki toplam satışlarının da 12 bin 598’e ulaştığı bilgisini verdi.
Konut maliyetleri ve fiyatlarının, Mersin’de diğer illere göre biraz daha düşük olduğunu belirten Canpolat, “Örneğin, Adana’da aldığınız 600 bin TL’lik daireyi burada 500 bin TL’ye alabilirsiniz. Nedeni de inşaatın süresinin uzun olması, arsa fiyatlarının diğer illere göre uygun olması. Son yıllarda talep artışına bağlı olarak konut fiyatları biraz yükseldi ama buna rağmen Türkiye genelinde bir istatistik yapsak, Mersin birçok ilden uygun; çünkü burada arsa fiyatları arz ve taleple alakalı olarak ciddi anlamda uygun. Mesela toplu konutlara baktığımızda 150160 bin liraya daire buluruz. Normal konutlara baktığımızda 250300 bin liraya daire buluruz” dedi.
Canpolat, konut alacak vatandaşlara da seslenerek, “Vatandaşlarımız, Mersin’de gayrimenkul alırken mutlaka Emlakçılar Odası ya da bir kuruma bağlı meslektaşlarımızdan alışveriş yapsınlar. Eğer odalarımızla veya ulusal firmalarla çalışırlarsa çok fazla sıkıntı yaşamadan ev sahibi, mülk sahibi olurlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MESKİ, olası su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor Başkan Seçer: “Nerede ne var tespit ediyoruz ve temizliklerini yapıyoruz”
YEREL HABERLER MESKİ, olası su baskınlarına karşı çalışmalarını ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin LGS hazırlık kurslarına ön kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin LGS hazırlık ...
Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya ...
81 yaşındaki futbol tutkunu, gençlere taş çıkartıyor
YEREL HABERLER 81 yaşındaki futbol tutkunu, gençlere taş çıkartıyor
Kurs merkezinde 'Babalar Günü' etkinliği
YEREL HABERLER Kurs merkezinde 'Babalar Günü' etkinliği
19 yaşında kadına yönelik şiddete tepki için kitap yazdı
YEREL HABERLER 19 yaşında kadına yönelik şiddete tepki için kitap ...
'Ömürleri 1 gün değil birkaç ay'
YEREL HABERLER 'Ömürleri 1 gün değil birkaç ay'
Mersin'de üniversite adayları Tarsus Gençlik Kampında stres attı
YEREL HABERLER Mersin'de üniversite adayları Tarsus Gençlik Kampında ...
Yenişehir Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi personeline yangın eğitimi ...
Özel gereksinimli çocuklar, babalarıyla doğa yürüyüşüne katıldı
YEREL HABERLER Özel gereksinimli çocuklar, babalarıyla doğa ...
Mersin'in su miktarı günlük 25 bin metreküp arttı
YEREL HABERLER Mersin'in su miktarı günlük 25 bin metreküp arttı
Yabancı hastalar hem şifa hem moral buluyor Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen yabancı hastalar, bir yandan şifa bulurken bir yandan da yapılan etkinliklerle moral depoluyor Hastanede tedavi gören hasta ve yakınlarına müzik dinletisi sunuldu
YEREL HABERLER Yabancı hastalar hem şifa hem moral buluyor Mersin ...
(Özel) Babalar Günü'nde şehit ailesine duygulandıran ziyaret Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin’de 2018 yılında görevi başındayken kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Adem Can’ın eşi ve çocuklarını, Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER (Özel) Babalar Günü'nde şehit ailesine duygulandıran ...
Soner Çetin yeniden DABB başkanı
YEREL HABERLER Soner Çetin yeniden DABB başkanı
Teselliyi futbolda buldu Mersin'de 25 yıl önce eşini kaybeden 81 yaşındaki Şaban Meteöz futboldan kopamıyor 10 yaşından bu yana top oynayan Şaban dede: "Yalnız kalınca futbola daha çok sarıldım"
YEREL HABERLER Teselliyi futbolda buldu Mersin'de 25 yıl önce eşini ...
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları aşı mutluluğuna mikrofon uzattı
YEREL HABERLER Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ...
Mersin'de endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları arazi eğitimi yapıldı
YEREL HABERLER Mersin'de endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları arazi ...
Koruma Altına alınan Alata Sahili'nde deniz kaplumbağaları güvende DEKUYAM Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene: "Alata Sahili 2 tür deniz kaplumbağası açısından çok çok önemli bir alanı oluşturuyor" "Nesli tükenmekte olan canlıların hayatını devam ettirmesi için bu alanlar büyük önem taşıyor"
YEREL HABERLER Koruma Altına alınan Alata Sahili'nde deniz ...
Aşı rekortmeni hemşire konuştu: "Mutlu oldum, heyecanlandım" Dün 323 aşı vurarak Mersin'de en çok aşıyı vuran ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sosyal medya hesabından paylaştığı hemşire Meryem Mavi, duygularını paylaştı Mavi: "Bu şekilde emeklerimizin görülmesi bizi mutlu etti" "Bizi motive etti"
YEREL HABERLER Aşı rekortmeni hemşire konuştu: "Mutlu oldum, ...
Yenişehir Belediyesi, çocukların karne mutluluğuna ortak oldu
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi, çocukların karne mutluluğuna ...
Büyükşehir Belediyesinden babalara özel etkinlik
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden babalara özel etkinlik
Büyükşehir Belediyesinin müzisyenlere desteği devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin müzisyenlere desteği devam ...
Emeklilere, pandeminin psikolojik etkileri anlatıldı
YEREL HABERLER Emeklilere, pandeminin psikolojik etkileri anlatıldı
Mersin'den İdlib'de görevli Mehmetçiğe kameriye ve bank 
YEREL HABERLER Mersin'den İdlib'de görevli Mehmetçiğe kameriye ve ...