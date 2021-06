Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin LGS hazırlık kurslarına ön kayıtlar başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 20202021 eğitimöğretim dönemi için yalnızca Tarsus’un Yenice Mahallesi’nde hizmet veren LGS hazırlık kursları, gelecek dönem Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Mut ve Gülnar’ı da kapsayacak. LGS hazırlık kurslarından yararlanmak isteyen öğrenciler, 20 Temmuz’a kadar ön kayıtlarını yaptırabilecek.

Başkan Seçer, son yaptığı ikinci bölge incelemelerinde Büyükşehir Belediyesi’nin Aydıncık, Bozyazı ve Anamur’daki kurs merkezlerini ziyaret etmişti. Eğitimin her şeyin temeli olduğu vurgusunu yapan Seçer, “Bizler eğitime önem veriyoruz. Bizim dünya görüşümüz gereği, peşinde gittiğimiz önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gereği. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Nokta. Mersin’deki çocuklarımızın, üniversiteye gitme oranı, eğitim seviyesi ne kadar yükselirse Mersin yükselir gider. Bu eğitimle paralellik arz etmek zorunda. Ben eğitimi çok önemsiyorum ve görevde kaldığım sürece, Allah nasip ettiği sürece, halkımıza hizmet ettiğim sürece, hangi makam olursa olsun benim için esas olan, öncelikli olarak eğitim olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren LGS hazırlık kursları için ön kayıtlar 15 Haziran’da başladı. Kurstan faydalanmak isteyenler 20 Temmuz’a kadar mersin.bel.tr sayfasından ön kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Ön kayıtlar değerlendirilmeye alındıktan sonra kontenjana giren öğrencilerden kesin kayıt için evraklar talep edilecek. Talep edilen evrakları doğru yükleme yapmayan veya yanlış beyanda bulunan öğrencinin ön kayıt başvurusu değerlendirmeye alınmayacak. Sadece Mersin’de ikamet edenlerin ve LGS’ye hazırlananların faydalanabileceği hazırlık kursları için elemeler öğrencilerin yüzde 50 başarı ve yüzde 50 sosyoekonomik yapısı gözetilerek yapılacak. Öğrenciler, mersin.bel.tr adresinde yayınlanan başvuru formunu doldurarak, istenen evrakları yükleyecek. Başvuru formunu doldurduktan sonra ‘gönder’ butonuna basıldığında ekrana gelecek olan “dosya yükle” butonundan istenilen belgelerin net bir şekilde fotoğrafını çekerek veya taratarak sisteme yüklenip cep telefonuna/ekrana ve gelen evrak numarasının not edilmesi gerekiyor. Birinci dereceden şehit ve gazi yakınları hiçbir koşul aranmadan kurslardan faydalanabilecek.

Aile gelir durumu bildirir belge, not ortalamasını gösterir belge ve öğrenim belgesi sisteme yüklenecek.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ozan Soydan, maddi olanakları az olan öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliği sağlamak istediklerini ifade ederek, “Özellikle de maddi olarak az olanaklara sahip olan öğrencilerimize bu projeyle beraber eğitimde fırsat eşitliğini sağlayıp, onlara normalde sahip olmaları gereken bu fırsatı sunmak istiyoruz” dedi.

