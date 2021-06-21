Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk kumaşının geleceğine ATHİB’den destek 9. ATHİB Dokuma Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu Yarışmada ‘Mere’ isimli koleksiyonuyla Kübra Çolak birinciliğe, ‘Kentsel Deneyim’ adlı tasarımıyla Alper Okçu ikinciliğe, ‘Korozyon’ isimli konseptiyle Yavuzhan Daşdemir üçüncülüğe layık görüldü

İHA

Türk kumaşının geleceğine ATHİB’den destek 9. ATHİB Dokuma Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu Yarışmada ‘Mere’ isimli koleksiyonuyla Kübra Çolak birinciliğe, ‘Kentsel Deneyim’ adlı tasarımıyla Alper Okçu ikinciliğe, ‘Korozyon’ isimli konseptiyle Yavuzhan Daşdemir üçüncülüğe layık görüldü

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (ATHİB) “Tasarımda Gelecek Var” sloganıyla 9’uncusunu düzenlediği Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda genç tasarımcılar ödüllendirildi. İnovatif ve özgün tasarımlar geliştirmek, uluslararası tekstil pazarında etkin olmak ve modayı belirleyen ülkeler arasında yer almak amacıyla düzenlenen yarışmada ‘Mere’ isimli koleksiyonuyla Kübra Çolak birinciliğe, ‘Kentsel Deneyim’ adlı tasarımıyla Alper Okçu ikinciliğe, ‘Korozyon’ isimli konseptiyle Yavuzhan Daşdemir üçüncülüğe layık görüldü.

Finalistlerin tasarımları sergilendi
Pandemi koşullarına göre düzenlenen törende finale kalan 10 yarışmacının dokuma kumaş tasarımları AKİB merkez binasının fuaye alanında sergilendi.
Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Alper Okçu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Dilan Geyik, Kübra Çolak, Sahra Zeybekoğlu, Sevda Kanalci ve Yavuzhan Daşdemir, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Huriye Çiğdem ve Melis Barış, Işık Üniversitesi’nden Selahattin Şenkal ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Şengül Akçam tasarımlarını sergilerken büyük heyecan yaşadı.
Yarışmanın jürisinde görev alan Prof. Dr. Havva Halaçeli, Prof. Dr. Osman Babaarslan, Prof. Dr. Yasemin Korkmaz, Dr. Sevim Tuğba Arabalı Koşar, Dr. Özge Usluca Erim, Öğretim Üyesi Fatma Yelda Gezicioğlu, Profesyonel Tasarımcı Müge Krespi, Moda Tasarımcısı Hatice Gökçe, Koton Dizayn Müdürü Ozanay Ersaylan, Tasarımcı Sevtap Okyay, Haseki Ev Tekstil Ürünleri Genel Müdürü Ali Rıza Hasoğlu, Ulusoy Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Veli Ulusoy ve Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç’ın değerlendirmeleriyle dereceye giren genç tasarımcılar belirlendi.

"Rekabette üstünlük tasarımla ve markalaşmayla mümkün"
Törenin açılışında konuşan ATHİB Yarışma Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, küresel ekonomiyi şok edici biçimde sarsan, tedarik zincirlerinin, üretimin, arz ve talebin yönünü bir anda değiştiren Covid19 salgınının tekstil ve moda dünyasını da derinden etkilediğini belirtti. Gelinen noktada Türk tekstil sektörünün hızlı teslimat, hedef pazarlara yakınlık, teknik alt yapı, deneyim, geniş ürün yelpazesi, üretim ve tasarım kapasitesi ile daha çok ön plana çıkacağına inandığını vurgulayan Kıvanç, “Türk tekstil sektörünün rekabetçiliğini daha da artırması, sektörün teknoloji düzeyinin, eğitilmiş insan kaynağının, arge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra tasarımla ve markalaşma ile mümkün olacaktır” dedi.
Pandeminin neden olduğu krizi ve sektörün ihtiyaçlarını doğru okuyup yenilikçi tasarımlar ile global pazardaki payın daha da artırılabileceğine işaret eden Kıvanç, “İşte bu sebeplerden dolayı 10 senedir ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nı düzenliyoruz. Artık dev üretim tesisleri kurmak yeterli değil. Bu fabrikaların ürünlerinin, tüketici tercihlerine göre tasarlanmasını ve üretilmesini sağlamak gerekiyor. Bunun için de özgün tasarımlar yapan, tüketiciyi tanıyan, onun ruhuna dokunmasını bilen tasarımcılara ihtiyaç var. ATHİB olarak bu yarışma ile tasarım kültürünün güçlenmesine yardımcı olacak tasarımcı adayları ve tasarımcılara kendilerini ifade etme şansı veriyoruz. Amacımız, başta ihracatçı firmalar olmak üzere, bölgemizdeki tekstil sektöründe yer alan tüm firmaların tasarım kültürünü benimsemelerini ve uluslararası alanda bir adım öne geçmelerini sağlamaktır” diye konuştu.
Törenin devamında sponsor firmaların destekleri ile yarışmanın devam ettiğini vurgulayan Başkan Kıvanç, Alfateks, Arifoğlu Dokuma Tekstil Pazarlama, Bakırlar Tekstil, Bossa, Epengle, İskur İplik Kumaş Mensucat, Kıvanç Tekstil, Kimteks Tekstil, Kipaş Mensucat, Oğuz Tekstil, Şirikçioğlu Mensucat ve Ulusoy Tekstil’in temsilcilerine teşekkür etti. Daha sonra ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Koordinatörü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nuray Er Bıyıklı ve jüri üyelerine de teşekkür çiçekleri verildi.
Başkan Zeki Kıvanç’ın konuşmasının ardından dereceye giren finalistler açıklandı. Kübra Çolak, genç yaşında umut ve umutsuzluk arasında gidip gelen, kendisiyle sürekli çelişen bir kadın profili sergileyen Mere’nin bir tenis maçına gitmesiyle başlayan ve sadece göz hareketleriyle topu takip ederek sorunlarını yenmesini anlatan öyküden esinlenerek hazırladığı ‘Mere’ isimli tasarımıyla birinciliği kazandı. Alper Okçu, şehirlerde yükselen abartılı binalar ve iç içe geçmiş bir yaşam biçiminden esinlenerek oluşturduğu ‘Kentsel Deneyim’ adlı tasarımıyla ikinci; Yavuzhan Daşdemir, metal özellikteki malzemelerin oksitlenerek geçirdikleri elektrokimyasal reaksiyon olan korozyondan esinlenerek oluşturduğu ‘Korozyon’ isimli tasarımıyla üçüncü oldu. Sevda Kanalci, dokumacılık yaparak hayatını kazanan 64 yaşındaki Andries ve Alzheimer hastası eşi Nyssa’nın dokuma kumaşlardan oluşan anı defterinden esinlenerek hazırladığı ‘Nyssa’ adını verdiği tasarımıyla LCW Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Dereceye giren genç tasarımcılara ödülleri Yarışma Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, ATHİB Başkanı Fatih Doğan, ATHİB Yönetim Kurulu üyeleri Veli Ulusoy ve Ali Rıza Hasoğlu tarafından verildi.

Bu yıl da genç tasarımcılara ödül yağdı
ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda bu yıl da geleceğin tasarımcılarına yüksek para ödüllerinin yanı sıra eşsiz eğitim imkânları sunuldu. Yarışmanın birincisine 25 bin TL, ikincisine 20 bin TL, üçüncüsüne 15 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın uygun gördüğü yarışmacılara tasarım konusunda iki yıl süreyle yurt dışında eğitim imkânı sağlanacak. Öncelikle birinciliği kazanan yarışmacıya eğitim bursunu en iyi şartlarda değerlendirebilmesi amacıyla yabancı dil eğitim bursu da verilecek.
ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın 10 finalisti dünyanın en prestijli moda ve tekstil fuarı olan Paris Premiere Vision’a katılma imkânı bulacak. Finalistlerle birlikte, bağlı oldukları üniversitelerin ilgili bölümünden bir öğretim üyesi de ATHİB’in konuğu olarak Paris’teki fuara katılım sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Novovoronej, nükleer santral sayesinde büyük bir uydu kent haline geldi Novovoronej NGS, gençlerin iş hayallerini süslüyor Akkuyu’nun “kardeş santrali” Novovoronej NGS, Mersin’de yaşanacak değişime ışık tutuyor
YEREL HABERLER Novovoronej, nükleer santral sayesinde büyük bir uydu ...
Mersin plajları sezona hazır 9 halk plajındaki şezlonglar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi, hijyen tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı, şemsiyeler, engelli rampaları, duşlar, soyunma kabinleri, tuvaletler ve kafeler tatilciler için hazırlandı
YEREL HABERLER Mersin plajları sezona hazır 9 halk plajındaki ...
MESKİ, olası su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor Başkan Seçer: “Nerede ne var tespit ediyoruz ve temizliklerini yapıyoruz”
YEREL HABERLER MESKİ, olası su baskınlarına karşı çalışmalarını ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin LGS hazırlık kurslarına ön kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin LGS hazırlık ...
(Özel) Mersin, yabancıların gözdesi oldu TÜİK verilerine göre, son yıllarda yabancılara konut satışında 4’üncü sırada yer alan Mersin, sıcak iklimi, doğası, denizi, güzellikleri ve uygun konut fiyatlarıyla yabancıların en çok tercih ettiği illerden biri haline geldi Özellikle Ruslar, Almanlar, İsveçliler ile Orta Doğu ülkelerinin vatandaşları, ev alarak Mersin’e yerleşirken, yabancı nüfusu da giderek artmaya başladı Emlakçılar Odası Başkanı Canpolat: “Yabancılar, her türlü imkanı Mersin’de bulabiliyorlar”
YEREL HABERLER (Özel) Mersin, yabancıların gözdesi oldu TÜİK ...
Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya ...
81 yaşındaki futbol tutkunu, gençlere taş çıkartıyor
YEREL HABERLER 81 yaşındaki futbol tutkunu, gençlere taş çıkartıyor
Kurs merkezinde 'Babalar Günü' etkinliği
YEREL HABERLER Kurs merkezinde 'Babalar Günü' etkinliği
19 yaşında kadına yönelik şiddete tepki için kitap yazdı
YEREL HABERLER 19 yaşında kadına yönelik şiddete tepki için kitap ...
'Ömürleri 1 gün değil birkaç ay'
YEREL HABERLER 'Ömürleri 1 gün değil birkaç ay'
Mersin'de üniversite adayları Tarsus Gençlik Kampında stres attı
YEREL HABERLER Mersin'de üniversite adayları Tarsus Gençlik Kampında ...
Yenişehir Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi personeline yangın eğitimi ...
Özel gereksinimli çocuklar, babalarıyla doğa yürüyüşüne katıldı
YEREL HABERLER Özel gereksinimli çocuklar, babalarıyla doğa ...
Mersin'in su miktarı günlük 25 bin metreküp arttı
YEREL HABERLER Mersin'in su miktarı günlük 25 bin metreküp arttı
Yabancı hastalar hem şifa hem moral buluyor Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen yabancı hastalar, bir yandan şifa bulurken bir yandan da yapılan etkinliklerle moral depoluyor Hastanede tedavi gören hasta ve yakınlarına müzik dinletisi sunuldu
YEREL HABERLER Yabancı hastalar hem şifa hem moral buluyor Mersin ...
(Özel) Babalar Günü'nde şehit ailesine duygulandıran ziyaret Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin’de 2018 yılında görevi başındayken kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Adem Can’ın eşi ve çocuklarını, Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER (Özel) Babalar Günü'nde şehit ailesine duygulandıran ...
Soner Çetin yeniden DABB başkanı
YEREL HABERLER Soner Çetin yeniden DABB başkanı
Teselliyi futbolda buldu Mersin'de 25 yıl önce eşini kaybeden 81 yaşındaki Şaban Meteöz futboldan kopamıyor 10 yaşından bu yana top oynayan Şaban dede: "Yalnız kalınca futbola daha çok sarıldım"
YEREL HABERLER Teselliyi futbolda buldu Mersin'de 25 yıl önce eşini ...
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları aşı mutluluğuna mikrofon uzattı
YEREL HABERLER Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ...
Mersin'de endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları arazi eğitimi yapıldı
YEREL HABERLER Mersin'de endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları arazi ...
Koruma Altına alınan Alata Sahili'nde deniz kaplumbağaları güvende DEKUYAM Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene: "Alata Sahili 2 tür deniz kaplumbağası açısından çok çok önemli bir alanı oluşturuyor" "Nesli tükenmekte olan canlıların hayatını devam ettirmesi için bu alanlar büyük önem taşıyor"
YEREL HABERLER Koruma Altına alınan Alata Sahili'nde deniz ...
Aşı rekortmeni hemşire konuştu: "Mutlu oldum, heyecanlandım" Dün 323 aşı vurarak Mersin'de en çok aşıyı vuran ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sosyal medya hesabından paylaştığı hemşire Meryem Mavi, duygularını paylaştı Mavi: "Bu şekilde emeklerimizin görülmesi bizi mutlu etti" "Bizi motive etti"
YEREL HABERLER Aşı rekortmeni hemşire konuştu: "Mutlu oldum, ...
Yenişehir Belediyesi, çocukların karne mutluluğuna ortak oldu
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi, çocukların karne mutluluğuna ...
Büyükşehir Belediyesinden babalara özel etkinlik
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden babalara özel etkinlik