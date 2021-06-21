Mersin'de 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, merkez Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki 4 depoya farklı günlerde operasyon düzenlediği kaydedildi. Operasyonlarda depolarda kolilere gizlenmiş 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaronun yanı sıra 1800 paket doldurulmuş sigara, 4 bin paket bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 90 paket sigara tütünü ele geçirildi. Polisin gözaltına aldığı 5 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2021-06-21 17:18:03
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