Mersin'de 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, merkez Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki 4 depoya farklı günlerde operasyon düzenlediği kaydedildi. Operasyonlarda depolarda kolilere gizlenmiş 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaronun yanı sıra 1800 paket doldurulmuş sigara, 4 bin paket bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 90 paket sigara tütünü ele geçirildi. Polisin gözaltına aldığı 5 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-06-21 17:18:03



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