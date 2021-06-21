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İnternetten satışla 31 ilde 62 kişiyi dolandırdı

DHA

İnternetten satışla 31 ilde 62 kişiyi dolandırdı


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de internet üzerinden satışla 31 ilde 62 kişiyi dolandıran A.Ö., yakalanarak gözaltına alındı. A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, A.Ö. isimli şüphelinin internet üzerinden satılık ürün ilanı vererek, almak isteyenleri dolandırdığı şikayetleri üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmada, A.Ö.´nün internet üzerinden otomobil yedek parça ve hırdavat satışı ilanı verip, para aldıktan sonra siparişi yollamayarak ürün almak isteyen 31 farklı ilde 62 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler tarafından A.Ö.´nün belirlenen adresine operasyon yapıldı. Gözaltına alınan A.Ö.'nün evinde yapılan aramalarda olaylarda kullandığı tespit edilen cep telefonu ile farklı bankalara ait 10 banka kartı bulundu. Emniyette getirilerek sorgulanan A.Ö., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2021-06-21 17:23:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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