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Mersin’in Mut ilçesinde motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

İlçeye bağlı Kelceköy Mahallesindeki kazada, Serkan Ceylan yönetimindeki 33 AGB 006 plakalı motosiklet, 5 yaşındaki İrem Özay'a çarptı.

Yaralanan kız çocuğu olay yerine çağrılan ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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