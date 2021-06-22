Silifke’de otizmli çocuklar Yaz Şenliğinde eğlendi

Silifke Çilek Kokusu Otizmli Çocuklar Destek ve Sosyal Yaşam Merkezi tarafından otizmli çocuklar için aileleriyle birlikte Yaz Şenliği düzenledi.

Otizmli çocukların aileleri tarafından çadır kurulup, sıkma börek yapıldığı şenlikte, Türk Kızılay’ı davetlilere aşure dağıtırken, Silifke Engelliler Derneği korosu da mini bir konser verdi.

Şenlikte bir konuşma yapan Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, “Bu merkez sayesinde otizmli çocuklarımızın eğitim, spor, sanat ve kültür alanlarında eğitilerek toplumsal hayata katılmalarına biz de belediye olarak destek veriyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayında yine vatandaşlarımız, otizmli çocuklarımız ve ailelerimizle birlikte hizmete açtığımız bu merkezimiz Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde bir örnek teşkil ederken, Mersin ve komşu ilçelerimizde de ayrı bir heyecana vesile olmuştur. Belediye olarak açtığımız bu merkezin önemi, işleyişi ve ilçemize sosyal alanda sağladığı katkıların bilincindeyiz. Otizmli çocuklarımıza sunduğumuz hizmetlerimize aynı heyecan ve azimle devam edeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Şenliğe katılan Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Mert, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Güngör, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, MHP İlçe Başkanı Levent Nogay, MEDCEM Genel Müdürü Murat Kahya hep birlikte Otizmli Çocuklar Destek ve Sosyal Yaşam Merkezi öğrenci velileri tarafından hazırlanan el sanatları sergisini gezdiler. Davetliler sergiden çeşitli hediyeler satın alarak yaşam merkezine destek olmaya çalıştılar.

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