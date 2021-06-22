(Özel) Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapmanın sıra mevsime göre her türlü konforu da sağlıyor 2 bin köpek ve bin kedi kapasiteli barınakta şu an yaklaşık bin 100 sokak hayvanı barınırken, can dostlara terapi havuzundan kuaföre kadar birçok hizmet veriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapmanın sıra mevsime göre her türlü konforu da sağlıyor 2 bin köpek ve bin kedi kapasiteli barınakta şu an yaklaşık bin 100 sokak hayvanı barınırken, can dostlara terapi havuzundan kuaföre kadar birçok hizmet veriliyor

İHA

(Özel) Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapmanın sıra mevsime göre her türlü konforu da sağlıyor 2 bin köpek ve bin kedi kapasiteli barınakta şu an yaklaşık bin 100 sokak hayvanı barınırken, can dostlara terapi havuzundan kuaföre kadar birçok hizmet veriliyor

– Mersin’de sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin sığınağı haline gelen barınak, sunduğu hizmetlerle misafirlerini en iyi şekilde ağırlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapmanın sıra mevsime göre her türlü konforu da sağlıyor. 2 bin köpek ve bin kedi kapasiteli barınakta şu an yaklaşık bin 100 sokak hayvanı barınırken, can dostlara terapi havuzundan kuaföre kadar birçok hizmet veriliyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında 247 bin metrekare arazi üzerine kurulan ve Türkiye’nin en büyük geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi unvanına sahip olan Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, aynı zamanda 2019 yılında faaliyete geçirilen Türkiye’nin ilk barınak ‘Pet Kuaförü’ ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Kuaförden terapi havuzuna kadar her şey var
Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde, alanında uzman veteriner hekimlerin gözetiminde konforlu bir yaşam süren kedi ve köpekler için tedavi, fizik tedavi, kısırlaştırma, aşılama, terapi ve kuaför gibi birçok alanda hizmet veriliyor. Hayvan ambulansı ile yaralanan hayvanların yardımına da koşan bakımevinde, cerrahi operasyonlardan medikal desteklere ve çeşitli rehabilitasyon imkanlarına kadar her türlü sağlık desteği de sokak hayvanları için seferber ediliyor.
Bakımevinde geçici süreyle misafir edilen kedi ve köpeklerin estetik bakımı da Pet Kuaförde yapılıyor. Tıraştan banyoya, tırnak kesimlerinden tüy taramaya kadar pek çok hizmetin sunulduğu Pet Kuaförde, ayrıca özel ayak bakımı ile de sokak hayvanlarını hijyenik bakımları gerçekleştiriliyor.
Terapi havuzunda ise sokak hayvanlarını dış parazitlerden korumak ve destek duyanlara rahatlatıcı yüzme seansları ile sağlık hizmeti veriliyor.

“Tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları yapıyoruz”
Bakımevinden sorumlu Mersin Büyükşehir Belediyesi Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, sokak hayvanlarına verdikleri hizmetleri İHA muhabirine anlattı. 5199 sayılı yasa uyarınca sokakta yaşayan hasta, yaralı, başıboş köpek ve kedilerin, ekipler tarafından alınarak bakımevine getirildiklerini belirten Yıkılmaz, “Burada tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları yapıyoruz. Kısırlaştırdıktan sonra sahiplendirmek birinci amacımız. Sahiplendiremediğimiz kedi ve köpeklerimizi alındığı ortama geri bırakıyoruz” dedi.

“Mevsimsel olarak tıraş ve havuz banyosu uyguluyoruz”
Bakımevinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Yıkılmaz, ancak mevsimsel olarak farklı uygulamalar yapıldığını da söyledi. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte kedi ve köpeklerde deri parazitleri, uyuz, bit, pire gibi problemlerin önüne geçmek için tıraş işlemi uyguladıklarını dile getiren Yıkılmaz, “Hem uzun tüylü olan sokak köpeklerinin hem de bakımevinde yaşayan köpeklerimizin tıraşlarını yapıyoruz, kuaför hizmeti sağlıyoruz. Bunun haricinde dış parazitlerine yönelik de havuzlarımızda banyo yaptırmak suretiyle ve enjeksiyon uygulamalarıyla parazit mücadelesini gerçekleştiriyoruz. Havuz tabi onlar için farklı geliyor ama tıraşta her hayvan aynı tepkiyi göstermiyor. Bazı köpeklerimiz çok hırçın olduğu zaman onları anestezi altında tıraş işlemini gerçekleştiriyoruz. Ama bazı köpeklerimiz hiç ses çıkarmadan, hoşlarına giderek işlemi gerçekleştiriyoruz. Kış döneminde ise hava koşullarından kaynaklanan şimdi biz mikrobik anlamda enfeksiyonlarla ilgili ne kadar mücadele etsek de burası biraz yukarı bölgede olmasından ve hava koşullarının da sert geçmesinden dolayı özellikle kediler içerideki klima ve sobayla ısıtılan alanlarda tutulmak suretiyle onlara daha iyi sağlık koşullarında hizmet vermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Rehabilite ettikten sonra alındıkları ortama bırakıyoruz”
Kaşlı Geçici Bakımevinin kapasitesinin 2 bin köpek, bin kedi olduğu bilgisini veren Yıkılmaz, “Bu süreklilik arz etmiyor zaten. Şu an devamlı olarak 800 civarında köpeğimiz, 350 civarında kedimiz var. Fakat aylık 450500 arasında girişçıkış oluyor. Biz burada zaten geçici bakımevi hizmeti vermek istiyoruz. Toplamış olduğumuz kedi ve köpeklerin hızlı bir şekilde rehabilitasyonlarını sağladıktan sonra alındığı ortama bırakılmalarını amaçlıyoruz. Şu an barınağımızda sürekli olarak kalan hayvanlarımız sakat, yaşlı olan hayvanlarla bakıma muhtaç olan anneler ve yavruları. Bunun haricinde bir de tehlike arz eden ırk olarak bildiğimiz Dogo Arjantin, pitbull gibi köpekler. Bunları zaten tekrar doğaya salma imkanımız yok; onlar sürekli misafirlerimiz. Diğer hayvanlar 1 ayı geçmeyecek şekilde burada rehabilite çalışmaları yapıldıktan sonra tekrar alındığı ortama bırakılmakta” ifadelerini kullandı.

“Asıl amacımız sahiplendirme”
Kedi ve köpekleri, kafes sistemi olmasa da padoklarda bile hapsetme amacında olmadıklarının altını çizen Yıkılmaz, hayvan severlere çağrı yaparak, “Bakımevlerindeki asıl amacımız zaten ‘satın alma sahiplen’ politikası. Biz her ne kadar burada kedi ve köpeklerimizi rehabilite ettikten sonra çok fazla uzun süreli tutma gayretinde olmasak da alındığı ortama bıraktığımızda, yeniden hastalanma, araçların altında kalma, aç kalma gibi riskleri mevcut. O yüzden birer sıcak yuva bulabilmeleri o canlar için çok daha önemli. Birinci hedefimiz zaten hayvan severlerin barınaklardan, bakımevlerinden köpekleri ve kedileri sahiplenmeleri” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silifke’de Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar anlatıldı
YEREL HABERLER Silifke’de Suriyeliler hakkında doğru bilinen ...
Silifke’de otizmli çocuklar Yaz Şenliğinde eğlendi
YEREL HABERLER Silifke’de otizmli çocuklar Yaz Şenliğinde eğlendi
Şehit Ali Gülnar Özel Eğitim Meslek Okuluna şehitler köşesi
YEREL HABERLER Şehit Ali Gülnar Özel Eğitim Meslek Okuluna şehitler ...
Mut'ta sinek ve haşereyle mücadele
YEREL HABERLER Mut'ta sinek ve haşereyle mücadele
Motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
O traktörün bire bir aynısı Gazi Çiftliğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Atatürk’ün Türkiye’de ilk kullandığı traktörün bire bir aynısını yaptırdı
YEREL HABERLER O traktörün bire bir aynısı Gazi Çiftliğinde Mersin ...
(Görüntülü) MERSİN - GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURAN LAVANTA, ÜRETİCİYE ALTERNATİF ÜRÜN OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN - GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURAN LAVANTA, ...
İnternetten satışla 31 ilde 62 kişiyi dolandırdı
YEREL HABERLER İnternetten satışla 31 ilde 62 kişiyi dolandırdı
Mersin'de 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele ...
Mezitli'de gönüllüler sahil temizliği yapıyor
YEREL HABERLER Mezitli'de gönüllüler sahil temizliği yapıyor
Mersin'de 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele ...
"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz" kampanyası toplu taşıma şoförlerine anlatıldı
YEREL HABERLER "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz" kampanyası toplu ...
İnternet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı dolandırdı
YEREL HABERLER İnternet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı ...
Mersin'de 58 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 58 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
Başkan Yılmaz, şehit babalarını unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, şehit babalarını unutmadı
MEÜ Girişim Limanının desteklediği proje, Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER MEÜ Girişim Limanının desteklediği proje, Türkiye ...
Akdeniz ilçesinde asfalt ve yol açma çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Akdeniz ilçesinde asfalt ve yol açma çalışmaları hız ...
Novovoronej, nükleer santral sayesinde büyük bir uydu kent haline geldi Novovoronej NGS, gençlerin iş hayallerini süslüyor Akkuyu’nun “kardeş santrali” Novovoronej NGS, Mersin’de yaşanacak değişime ışık tutuyor
YEREL HABERLER Novovoronej, nükleer santral sayesinde büyük bir uydu ...
Türk kumaşının geleceğine ATHİB’den destek 9. ATHİB Dokuma Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu Yarışmada ‘Mere’ isimli koleksiyonuyla Kübra Çolak birinciliğe, ‘Kentsel Deneyim’ adlı tasarımıyla Alper Okçu ikinciliğe, ‘Korozyon’ isimli konseptiyle Yavuzhan Daşdemir üçüncülüğe layık görüldü
YEREL HABERLER Türk kumaşının geleceğine ATHİB’den destek 9. ATHİB ...
Mersin plajları sezona hazır 9 halk plajındaki şezlonglar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi, hijyen tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı, şemsiyeler, engelli rampaları, duşlar, soyunma kabinleri, tuvaletler ve kafeler tatilciler için hazırlandı
YEREL HABERLER Mersin plajları sezona hazır 9 halk plajındaki ...
MESKİ, olası su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor Başkan Seçer: “Nerede ne var tespit ediyoruz ve temizliklerini yapıyoruz”
YEREL HABERLER MESKİ, olası su baskınlarına karşı çalışmalarını ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin LGS hazırlık kurslarına ön kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin LGS hazırlık ...
(Özel) Mersin, yabancıların gözdesi oldu TÜİK verilerine göre, son yıllarda yabancılara konut satışında 4’üncü sırada yer alan Mersin, sıcak iklimi, doğası, denizi, güzellikleri ve uygun konut fiyatlarıyla yabancıların en çok tercih ettiği illerden biri haline geldi Özellikle Ruslar, Almanlar, İsveçliler ile Orta Doğu ülkelerinin vatandaşları, ev alarak Mersin’e yerleşirken, yabancı nüfusu da giderek artmaya başladı Emlakçılar Odası Başkanı Canpolat: “Yabancılar, her türlü imkanı Mersin’de bulabiliyorlar”
YEREL HABERLER (Özel) Mersin, yabancıların gözdesi oldu TÜİK ...