5 yaşındaki Kaan istedi, Büyükşehir Belediyesi yerine getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 yaşındaki Kaan istedi, Büyükşehir Belediyesi yerine getirdi

İHA

5 yaşındaki Kaan istedi, Büyükşehir Belediyesi yerine getirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi, 5 yaşındaki Kaan’ın sivrisinek şikayeti üzerine anında harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, minik Kaan’ın talebiyle özel olarak ilgilenilmesini istedi; ekipler ilaçlama yaptı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi, 7’den 70’e vatandaşların taleplerini hızlı bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Bu taleplerden biri de 5 yaşındaki Kaan’dan geldi.

Başkan Seçer, Kaan’ın talebi ile özel olarak ilgilenilmesini istedi
İşten geldiği gün oğlu Kaan’ın sinekler tarafından ısırıldığını gören anne Nadiye Gürrız, sıkıntısına çözüm bulmak için Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezini aradı. Şikayet kaydını oluşturup sıkıntısını dile getiren Nadiye Gürrız’dan sonra telefonu 5 yaşındaki oğlu Kaan aldı. Kaan, çağrı merkezi personeline şikayetini, “Sinekten ben dışarı çıkamadım” sözleriyle iletti. Sivrisineklerden duyduğu şikayeti sevimli bir şekilde dile getiren Kaan’ın talebi Başkan Seçer’e iletildi. Çağrı Merkezi personeli ile Kaan’ın diyaloğunu dinleyen Seçer, ailenin talebi ile özel olarak ilgilenilmesini istedi. Seçer, ekiplerle birlikte minik Kaan’a hediye de gönderdi.
Anne Gürrız ve Kaan’ın ilaçlama talebi üzerine, ailenin yaşadığı yere giden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İlaçlama Birimi ekipleri, evin etrafında ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

“Oğlum da konuşmak istedi, şikayetini birebir dile getirdi”
İlaçlama talebi üzerine Çağrı Merkezi ile aralarında geçen diyaloğu anlatan Nadiye Gürrız, “İşten geldiğim bir gün bebeğimin sivrisinekler tarafından ısırıldığını gördüm. O yüzden Alo 185 Teksin’i aradım, yardım istedim. Çok ilgilendiler, sonrasında hızlıca ekip gönderdiler. Hatta oğlum da konuşmak istedi, şikayetini birebir dile getirdi. Bu özellikle Vahap Bey’in de çok ilgisini çekmiş. Çok ilgilendiler sağ olsunlar” dedi.

“Geri dönüş almadığımız hiçbir zaman olmadı”
Ekiplerin kendileriyle çok ilgilendiğini belirten Nadiye Gürrız, “Geri dönüş almadığımız hiç bir zaman olmadı. Vahap Seçer oğlumun konuşmasını dinlemiş, onun da gönlünü almak istemiş. Özellikle hediye de göndermiş. Vahap başkana çok teşekkür ederiz hem hizmetler için hem de insana dokunan aktiviteleri için. Diğer çalışanlara da teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Başkan Seçer’in kendisine gönderdiği oyuncak araba ve sulu boya setini çok beğenen Kaan da “Vahap amcama çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Aşk Olsun" Mersinlilerden tam not aldı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Şehir Tiyatroları ve Sinema Şube Müdürlüğü’nün 2020-2021 yılı sanat sezonu repertuarında yer alan ‘Aşk Olsun’ isimli müzikli oyun gösterisi sahnelendi
YEREL HABERLER "Aşk Olsun" Mersinlilerden tam not aldı Mersin ...
Silifke’de Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar anlatıldı
YEREL HABERLER Silifke’de Suriyeliler hakkında doğru bilinen ...
(Özel) Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapmanın sıra mevsime göre her türlü konforu da sağlıyor 2 bin köpek ve bin kedi kapasiteli barınakta şu an yaklaşık bin 100 sokak hayvanı barınırken, can dostlara terapi havuzundan kuaföre kadar birçok hizmet veriliyor
YEREL HABERLER (Özel) Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti ...
Silifke’de otizmli çocuklar Yaz Şenliğinde eğlendi
YEREL HABERLER Silifke’de otizmli çocuklar Yaz Şenliğinde eğlendi
Şehit Ali Gülnar Özel Eğitim Meslek Okuluna şehitler köşesi
YEREL HABERLER Şehit Ali Gülnar Özel Eğitim Meslek Okuluna şehitler ...
Mut'ta sinek ve haşereyle mücadele
YEREL HABERLER Mut'ta sinek ve haşereyle mücadele
Motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
O traktörün bire bir aynısı Gazi Çiftliğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Atatürk’ün Türkiye’de ilk kullandığı traktörün bire bir aynısını yaptırdı
YEREL HABERLER O traktörün bire bir aynısı Gazi Çiftliğinde Mersin ...
(Görüntülü) MERSİN - GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURAN LAVANTA, ÜRETİCİYE ALTERNATİF ÜRÜN OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN - GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURAN LAVANTA, ...
İnternetten satışla 31 ilde 62 kişiyi dolandırdı
YEREL HABERLER İnternetten satışla 31 ilde 62 kişiyi dolandırdı
Mersin'de 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele ...
Mezitli'de gönüllüler sahil temizliği yapıyor
YEREL HABERLER Mezitli'de gönüllüler sahil temizliği yapıyor
Mersin'de 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele ...
"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz" kampanyası toplu taşıma şoförlerine anlatıldı
YEREL HABERLER "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz" kampanyası toplu ...
İnternet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı dolandırdı
YEREL HABERLER İnternet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı ...
Mersin'de 58 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 58 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
Başkan Yılmaz, şehit babalarını unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, şehit babalarını unutmadı
MEÜ Girişim Limanının desteklediği proje, Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER MEÜ Girişim Limanının desteklediği proje, Türkiye ...
Akdeniz ilçesinde asfalt ve yol açma çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Akdeniz ilçesinde asfalt ve yol açma çalışmaları hız ...
Novovoronej, nükleer santral sayesinde büyük bir uydu kent haline geldi Novovoronej NGS, gençlerin iş hayallerini süslüyor Akkuyu’nun “kardeş santrali” Novovoronej NGS, Mersin’de yaşanacak değişime ışık tutuyor
YEREL HABERLER Novovoronej, nükleer santral sayesinde büyük bir uydu ...
Türk kumaşının geleceğine ATHİB’den destek 9. ATHİB Dokuma Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu Yarışmada ‘Mere’ isimli koleksiyonuyla Kübra Çolak birinciliğe, ‘Kentsel Deneyim’ adlı tasarımıyla Alper Okçu ikinciliğe, ‘Korozyon’ isimli konseptiyle Yavuzhan Daşdemir üçüncülüğe layık görüldü
YEREL HABERLER Türk kumaşının geleceğine ATHİB’den destek 9. ATHİB ...
Mersin plajları sezona hazır 9 halk plajındaki şezlonglar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi, hijyen tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı, şemsiyeler, engelli rampaları, duşlar, soyunma kabinleri, tuvaletler ve kafeler tatilciler için hazırlandı
YEREL HABERLER Mersin plajları sezona hazır 9 halk plajındaki ...
MESKİ, olası su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor Başkan Seçer: “Nerede ne var tespit ediyoruz ve temizliklerini yapıyoruz”
YEREL HABERLER MESKİ, olası su baskınlarına karşı çalışmalarını ...