Mersin'de mahalle mutfaklarının sayısı 24'e ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de mahalle mutfaklarının sayısı 24'e ulaştı

İHA

Mersin'de mahalle mutfaklarının sayısı 24'e ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde dar gelirli yurttaşların mutfak masraflarını azaltmak için hayata geçirilen mahalle mutfaklarının sayısı artmaya devam ediyor. Tarsus ilçesi Yeşil Mahalle’de, Erdemli ilçesi Kargıpınarı’nda ve Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde kurulan üç nokta ile 3 çeşit yemeğin 3 TL’ye ulaştırıldığı mahalle mutfaklarının sayısı 24’e yükseldi.
Mersin merkezde geçtiğimiz yıl pandemi süreciyle birlikte uygulamaya konulan ve dar gelirli yurttaşların sofralarına ucuz, sıcak ve kaliteli yemek ulaşmasını sağlayan proje ilçelerde de binlerce yurttaşa ulaşıyor. Büyükşehirin usta aşçılarının ellerinde, hijyen kurallarına azami özen gösterilerek hazırlanan ve yanında MEREK ekmeğiyle birlikte vatandaşa ulaştırılan 3 çeşit yemek, son eklenen üç noktayla birlikte il genelinde 24 ayrı noktada binlerce vatandaşa ulaştırılıyor. 3 çeşit leziz yemeğin 3 TL’ye ulaştırıldığı projeden işçiden emekliye, ev kadınından tarlalara yevmiyeye giden tarım işçisine, öğrenciden esnafa kadar toplumun geniş bir kesimi faydalanıyor.

“Daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı amaçladık”
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, gelen yoğun talep üzerine mahalle mutfaklarının sayısının artırıldığına dikkat çekerek, “Pandeminin yaşandığı bu zor günlerde vatandaşlarımız ekonomik olarak sıkıntı içerisindeler. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği mahalle mutfaklarımızın noktasını artırarak, daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı amaçladık” dedi.
Mahalle mutfaklarının sayısının 24’e yükseldiğini belirten Yıldırım, “Yeni 3 noktamızla daha çok vatandaşımıza ulaşmak adına toplamda 24 mahalle mutfak noktasına ulaştık. Yeni 3 noktamızdan birisi Erdemli Kargıpınarı’nda, birisi Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde, birisi de Tarsus Yeşil Mahalle’de. Mutfaklarımız her zaman olduğu gibi yoğun ilgi görüyor. Yeni noktalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Açtığımız bu yeni noktalarımızı daha sonra sabit Mahalle Mutfaklarıyla da taçlandırarak daha fazla noktada vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“İhtiyaç sahiplerinin gönülleri rahatlıyor, evlerine bir aş giriyor”
Gündoğdu Mahalle Muhtarı Abdurrahim Ulusal, Büyükşehirin örnek bir projeye imza attığını belirterek, “Mahalle mutfaklarının kurulması güzel. Dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine uygun bir fiyata, daha doğrusu 2 tane pide fiyatına 3 çeşit yemek veriliyor. Bu güzel bir proje. Bu projenin devam ettirilmesi lazım. Büyükşehir Belediyemizin sayesinde ihtiyaç sahiplerinin evine ekmek giriyor, karınları doyuyor. İhtiyaç sahipleri bu konuda memnun. Mahallemizde ekonomik durumu zayıf olan ailelerimiz çok. İhtiyaç sahipleri geliyorlar, ihtiyaçlarını buradan temin ediyorlar. İhtiyaç sahiplerinin bir nebze de olsa gönülleri rahatlıyor, evlerine bir aş giriyor” şeklinde konuştu.
Gündoğdu Mahallesi sakinlerinden Emre Alıkan ise mahallelinin projeden memnun kaldığını vurgulayarak, “Çok güzel bir şey. Ailem, mahallem herkes alıyor. Şimdi sistem oturuyor, herkes alıyor. Allah razı olsun. Olanı da var, olmayanı da var. Çok ucuz, 3 ekmek parası. Biz iki gündür alıyoruz, çok memnunuz. Teşekkür ederiz Vahap Başkana” ifadelerini kullandı.
Gündoğdu sakinlerinden Seçkin Çeliker de mahalle mutfaklarını daha önce duyduğunu ve çok memnun kaldığını kaydederek, “Memnunuz, lezzetleri yerinde. 3 lira çok uygun, 3 liraya başka bir yerde bulunmaz. Vahap Başkanımız getirdi bunu, Allah razı olsun” dedi.
Tarsus Yeşil Mahalle sakinlerinden Hicran Altınkılınç ise “Bu olaydan çok memnunum. Çok güzel bir şey yapmışlar. Tanıtımlar güzel, yemekler güzel, Allah razı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 yaşındaki Kaan istedi, Büyükşehir Belediyesi yerine getirdi
YEREL HABERLER 5 yaşındaki Kaan istedi, Büyükşehir Belediyesi yerine ...
"Aşk Olsun" Mersinlilerden tam not aldı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Şehir Tiyatroları ve Sinema Şube Müdürlüğü’nün 2020-2021 yılı sanat sezonu repertuarında yer alan ‘Aşk Olsun’ isimli müzikli oyun gösterisi sahnelendi
YEREL HABERLER "Aşk Olsun" Mersinlilerden tam not aldı Mersin ...
Silifke’de Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar anlatıldı
YEREL HABERLER Silifke’de Suriyeliler hakkında doğru bilinen ...
(Özel) Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti de Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapmanın sıra mevsime göre her türlü konforu da sağlıyor 2 bin köpek ve bin kedi kapasiteli barınakta şu an yaklaşık bin 100 sokak hayvanı barınırken, can dostlara terapi havuzundan kuaföre kadar birçok hizmet veriliyor
YEREL HABERLER (Özel) Bu barınakta terapi de var kuaför hizmeti ...
Silifke’de otizmli çocuklar Yaz Şenliğinde eğlendi
YEREL HABERLER Silifke’de otizmli çocuklar Yaz Şenliğinde eğlendi
Şehit Ali Gülnar Özel Eğitim Meslek Okuluna şehitler köşesi
YEREL HABERLER Şehit Ali Gülnar Özel Eğitim Meslek Okuluna şehitler ...
Mut'ta sinek ve haşereyle mücadele
YEREL HABERLER Mut'ta sinek ve haşereyle mücadele
Motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
O traktörün bire bir aynısı Gazi Çiftliğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Atatürk’ün Türkiye’de ilk kullandığı traktörün bire bir aynısını yaptırdı
YEREL HABERLER O traktörün bire bir aynısı Gazi Çiftliğinde Mersin ...
(Görüntülü) MERSİN - GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURAN LAVANTA, ÜRETİCİYE ALTERNATİF ÜRÜN OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN - GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURAN LAVANTA, ...
İnternetten satışla 31 ilde 62 kişiyi dolandırdı
YEREL HABERLER İnternetten satışla 31 ilde 62 kişiyi dolandırdı
Mersin'de 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele ...
Mezitli'de gönüllüler sahil temizliği yapıyor
YEREL HABERLER Mezitli'de gönüllüler sahil temizliği yapıyor
Mersin'de 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele ...
"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz" kampanyası toplu taşıma şoförlerine anlatıldı
YEREL HABERLER "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz" kampanyası toplu ...
İnternet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı dolandırdı
YEREL HABERLER İnternet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı ...
Mersin'de 58 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 58 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
Başkan Yılmaz, şehit babalarını unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, şehit babalarını unutmadı
MEÜ Girişim Limanının desteklediği proje, Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER MEÜ Girişim Limanının desteklediği proje, Türkiye ...
Akdeniz ilçesinde asfalt ve yol açma çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Akdeniz ilçesinde asfalt ve yol açma çalışmaları hız ...
Novovoronej, nükleer santral sayesinde büyük bir uydu kent haline geldi Novovoronej NGS, gençlerin iş hayallerini süslüyor Akkuyu’nun “kardeş santrali” Novovoronej NGS, Mersin’de yaşanacak değişime ışık tutuyor
YEREL HABERLER Novovoronej, nükleer santral sayesinde büyük bir uydu ...
Türk kumaşının geleceğine ATHİB’den destek 9. ATHİB Dokuma Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu Yarışmada ‘Mere’ isimli koleksiyonuyla Kübra Çolak birinciliğe, ‘Kentsel Deneyim’ adlı tasarımıyla Alper Okçu ikinciliğe, ‘Korozyon’ isimli konseptiyle Yavuzhan Daşdemir üçüncülüğe layık görüldü
YEREL HABERLER Türk kumaşının geleceğine ATHİB’den destek 9. ATHİB ...
Mersin plajları sezona hazır 9 halk plajındaki şezlonglar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi, hijyen tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı, şemsiyeler, engelli rampaları, duşlar, soyunma kabinleri, tuvaletler ve kafeler tatilciler için hazırlandı
YEREL HABERLER Mersin plajları sezona hazır 9 halk plajındaki ...