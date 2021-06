Dünya Güneş Günü Mezitli’de kutlandı Mezitli Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, güneşe ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekildi

– Mezitli Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle Dünya Güneş Günü kutlandı. Güneşe ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekilen etkinlikte konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin’in yılda 310 günden fazla güneş olan bir kent olduğunu belirterek, bunun önemine dikkat çekmeye devam edeceklerini söyledi.

Dünya Güneş Günü etkinliği, Güneş Park Kompleksinde törenle kutlandı. Etkinliğe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Makina Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Mersin Şube Başkanı İbrahim Yücesoy katıldı.

Dünya Güneş Günü temalı pastanın da kesildiği etkinlikte, sanatçı Ahmet Baran orkestrası ile birlikte bir konser verdi. Mezitli Belediyesinin desteğiyle gerçekleşen konserde, Türk müziğinin sevilen eserlerine dansçılar eşlik etti.

Etkinlikte konuşan Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Yücesoy, temiz enerji kaynaklarına erişimin önemine dikkat çekti. Nükleer santralin en büyük alternatifinin güneş enerjisi olduğunu söyleyen Yücesoy, “Ülkemizde bol bol bulunan ve hammadde sağlanmasında dışa bağımlılığı olmayan güneş enerjisine dikkat çekebilmek adına Mezitli Belediyemizle birlikte Güneş Park Kompleksini hayata geçirdik. Burada öğrencilerimiz dönüşümlü olarak alternatif temiz enerji kaynakları hakkında bilgiler ediniyorlar” dedi.



“Güneşin faydalarını böyle tesisler ile daha güzel anlatabiliyoruz”

Makina Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Yener de güneş enerjisi kullanımının önemine dikkat çekerek, “Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bizler oda olarak güneşin önemine dikkat çekmek için paneller, sempozyumlar düzenliyoruz. Daha çocuk yaşta alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla ülkemize kazandırılan Güneş Park Kompleksi projesi nedeniyle Başkanımız Neşet Tarhan’a, Makina Mühendisleri Odamızın Mersin Şubesine teşekkürlerimi sunuyorum. Güneşin faydalarını böyle tesisler ile daha güzel anlatabiliyoruz. Başka bir dünya, başka bir Türkiye mümkün” diye konuştu.



“Güneş Park Kompleksinde çok güzel işler yapılıyor”

Mezitli Güneş Park Kompleksinin yapılışını anlatan Başkan Tarhan ise “Makina Mühendisleri Odası burada çok güzel işler yapıyor. Uzman arkadaşlarımız öğrencilerimize alternatif enerji kaynakları konusunda bilgiler veriyorlar. Çok önemli bir merkez ve Mezitli’nin canlı mekanlarından birisi haline geldi. Mersin, hızla bir dünya kenti olmaya gidiyor. Mersin Büyükşehir Belediyemizle birlikte çok güzel şeyler yapıyoruz. Daha da güzel olacak” ifadelerini kullandı.



“Mersin yılda 310 günden fazla güneşli”

Küresel ısınmanın olumsuz etkilerine değinen Tarhan, “Mersin yılın her ayı denize girilebilen bir yer haline geldi. Bu elbette ki bir fantezi değil, küresel ısınmanın etkisi. Makina Mühendisleri Odası, bunun yıllar önce farkına vararak Güneş Park Kompleksini açmamızı sağladı. Mersin, güneş açısından zengin bir kent. Resmi kaynaklara göre yılın 310 günü güneşli olduğu ifade ediliyor ama güncelleme yapılırsa çok daha yukarılarda bir rakam ortaya çıkacaktır. Bizler Mezitli Belediyesi olarak, sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle küresel ısınmaya dikkat çekmeye devam edeceğiz” dedi.



“Güneş enerjisi gibi bedava bir enerjiden yararlanamıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de “Güneşin önemini ve değerini biliyoruz ama 21. yüzyılın Türkiye’sinde yeterince yararlanamıyoruz. Neyse ki TMMOB gibi odalarımız, mühendislerimiz var. Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce söylediği ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünü biliyor ama gereğini yerine getiremiyoruz. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl 150 milyon lira enerjiye fatura ödüyoruz ama güneş enerjisi gibi bedava bir enerjiden yararlanamıyoruz. İşlenmeye hazır yenilebilir enerji kaynakları var. Bunun önüne geçmek amacıyla Tarsus, Yenişehir ve Toroslar’da güneş enerjisi panellerimizin montajı devam ediyor. Şimdilik enerji ihtiyacımızın yüzde 3’ünü karşılayabileceğiz ama yatırımlar devam ettikçe bu daha da artacak, hatta vatandaşlarımızın da kullanımına sunabileceğiz. Çünkü Mersin’in her ilçesi buna uygun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.