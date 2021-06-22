Uluslararası Yoga Günü Mezitli'de kutlandı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin, Hindistan Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlediği ve geleneksel hale gelen Dünya Yoga Günü, Mezitli Demokrasi Meydanında kutlandı.

Yoğun katılımın olduğu Yoga Günü etkinliğinde Mezitlililer, yoga hareketlerini eğitmenler eşliğinde tekrarladı. İzleyenlerin meraklı bakışları arasında ilginç görüntülere sahne olan etkinlikte, çoğunluğu kadınlardan oluşan grup 1 saat boyunca nefes egzersizi ve meditasyon yaparak dinginlik sağladı.

Etkinliğe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra, Hindistan Büyükelçiliği Özel Kalem Müdürü ve Danışmanı Mahipal Singh Yadav, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yoga kültürünün kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Mahipal Singh Yadav, “Hindistan’da bir yaşam tarzı olan yoganın Türkiye’de bu kadar popüler olmasından dolayı çok mutluyuz. Yoga pek çok anlama gelmektedir. Vücutta yararlı olmayan pek çok şeyi atmamızı da sağlar. Zihnimizi arındırarak kötü enerjinin atılmasını sağlar” dedi.

Yoga ile Türk toplumunun yeni yeni tanışmaya başladığını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Bu özel bir gün. Çünkü yılın en uzun günü, 21 Haziran bizim için çok önemli şeyleri ifade ediyor. Dünya Yoga Günümüzde bunlardan bir tanesi. Bundan sonra yogayı sokaklarda, parklarda, meydanlarda yapmak, yogayı bir yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz. Bizim tek ihtiyacımız olan şey sevgidir. Sevgisizliği çözmemiz gerekir. İşte bunun yollarından birisi de insanı ruhen rahatlatan yogadır" diye konuştu.

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