Mersin’in Tarsus ilçesinde faaliyette bulunan Gençlik Derneği'nin '20 Gezici Kütüphane Projesi'nin ilk durağı Tarsus Huzurevi oldu.

Tarsus Gençlik Derneği Başkanı Deniz Durmuş Özdemir '20 Gezici Kütüphane Projesi' ile ilgili yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecince kurallara uyarak büyük sabır gösteren Tarsus Huzurevi'nin yaş almış sakinleri ve onlara büyük bir sevgiyle hizmet eden Tarsus Huzurevi'nin özverili Personeli için '20 Gezici Kütüphane Projesi'nin startını Tarsus Huzurevi'nde vermiş bulunmaktayız. Tarsus'ta faaliyet gösteren bazı kurumlara da yapmayı planladığımız her gezici kütüphaneye 200'e yakın kitap koyarak kitap severlere sunmayı planlıyoruz. Önümüzdeki hafta Tarsus Kadın Doğum Hastanesi ve Tarsus Devlet Hastanesi'nde de gezici kütüphanelerimizi kuracağız. Bağışçılarımızın desteği ile gerçekleştirdiğimiz kütüphanelerimize sizlerin de desteğini bekliyoruz" dedi.

Tarsus Gençlik Derneği'nin '20 Gezici Kütüphane Projesi' kapsamında Tarsus Huzurevi'nde bağışların desteği ile kurduğu kütüphaneden duydukları memnuniyeti dile getiren Tarsus Huzurevi'nin sakinleri "Kitap okumak insanın iletişimini güçlendirir. Mantıklı kılar. Bol bol okumak lazım . Televizyon izlemek, internette takılmak, insana çok bir şey katmaz. Kitap okumak sevgiyi güçlendirir. Birlikteliği ve hoşgörüyü devam ettirir. Bu güzel düşünce için teşekkür ederiz" dediler.

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