Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerde 463 kilo kokain ele geçirildi (2)

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UYUŞTURUCU MADDELER SERGİLENDİ

Mersin Limanı'nda Ekvador'dan gemi ile getirilen muz yüklü konteynerde ele geçirilen 463 kilogram kokain, sergilendi. Ay ve yıldız halinde sergilenen uyuşturucuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Bu arada, operasyonda 'Akim' ve 'Liya' isimli narkotik köpeklerinin kullanıldığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-06-23 10:18:09



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