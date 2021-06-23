Mersin'de 4. çevre Yolu çalışmaları sürüyor

Mersin'de kentin trafik sorununu önemli ölçüde rahatlatacak projelerden biri olan 4. Çevre Yolu çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı ekipler, kentin ihtiyacına yönelik sürdürdüğü yol açma çalışmalarında önemli bir yer tutan 4. Çevre Yolu için aralıksız çalışıyor. Projenin yol düzenleme ve sanat yapısı çalışmaları kapsamında yapımı bir süredir devam eden menfezin imalat çalışmaları tamamlandı. Ekipler, 17. Caddenin 32. Cadde ile Nevit Kodallı Caddesi arasında kalan 950 metrelik kısmında menfez yapımını bitirdi. Aynı güzergâhta 240 metre uzunluğundaki toprakarme duvar yapımı da tamamlandı.

Yol ve kaldırım çalışmalarında önemli ölçüde ilerleme sağlandı

Vali Hüseyin Aksoy Caddesi ile İsmet İnönü Bulvarı arasındaki kısım ve 32. Cadde ile Nevit Kodallı Caddesi arasında bin 550 metre yol açma çalışması da dahil olmak üzere toplamda 3 bin 600 metrelik alanda yol ve kaldırım çalışmalarında önemli ölçüde ilerleme sağlandı. Ekipler, yolun 2 bin 600 metrelik kısmında binder seviyesinde asfalt çalışmalarını hızla tamamlarken, kaldırım yapım çalışmalarına da devam ediyor. Kaldırım çalışmalarının tamamlanması sonrası zaman kaybetmeden aşınma tabakası asfalt serimine geçilecek. Ekipler yol açma yapılan kısımda altyapı ve deplase çalışmalarını sürdürürken, 3 bin 600 metrelik yola bisiklet yolu yapımını da planlıyor.

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