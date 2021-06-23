ÇKA’dan Mersin Valiliğine “Proje Yönetimi” eğitim desteği

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mersin Valiliğinin “Proje Yönetimi Eğitimi” projesi destek almaya hak kazandı.

ÇKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin Valiliği personeline proje yönetimi eğitimi verilecek. Proje sözleşmesi, ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger ile Mersin Valiliği AB ve Dış İlişkiler Ofisi Müdürü Murat Ozan arasında imzalandı.

Proje ile Mersin Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü personeline ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bürosu uzmanlarına “Proje Yönetimi” eğitimi verilmesi planlanıyor. 10 gün boyunca toplam 60 saat gerçekleştirilecek eğitimlerde katılımcılara, proje yönetimi temel süreçleri, bilgi alanlarının ve proje yönetimi için gerekli temel yöntem ve tekniklerin öğretilmesi amaçlanıyor.

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