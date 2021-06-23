Ayaklarını çapa motoruna kaptıran çiftçinin feci ölümü Çocuklarının "Ne olur gitme baba" diyerek feryadı yürekleri dağladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde ayağı çapa motoruna kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Batısandal Mahallesinde Yazlak mevkisinde meydana geldi. 3 çocuk babası 48 yaşındaki çiftçi Osman Kaya çapa motoruyla tarlasına gitti. Tarlaya girmek üzereyken iddiaya göre Kaya'nın ayakları çapa motoruna kapıldı. Eşi ve çocuklarının yardımı yeterli olmayınca çiftçi Kaya olay yerinde motora dolanıp feci şekilde hayatını kaybetti. Savcılığın incelemesinin ardından çiftçinin cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürülmek üzere cenaze aracına taşındı. Bu esnada hayatını kaybeden çiftçinin çocuklarının "Ne olur gitme baba" diyerek feryadı yürekleri dağladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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