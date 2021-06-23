Mersin’de kamyon devrildi: 2 yaralı

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Mersin’in Mut ilçesinde virajı alamayarak devrilen kamyonun sürücüsü ile yanındaki çocuğu yaralandı.

Mut Karaman karayolu üzeri zeytinlik mevkisinde Halil Erdemliğ (47) yönetimindeki 33 AGH 682 plakalı kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu virajda devrildi. Kazada, yaralı sürücü ile yanındaki çocuğu ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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