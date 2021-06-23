Baba ile oğlu kazada yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, baba ile oğlu yaralandı.

Kaza, Yaramış Mahallesi Adana Irmağı seti üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Mert Dinçkartal’ın kullandığı 42 CRE 33 plakalı otomobil ırmak setinde geçerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıka araç setten aşağı ağaçlık alana düştü. Kazada araç sürücüsü Ali Mert Dinçkartal ile arka koltukta bulunan baba Şenol Dinçkartal yaralandı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi Tarsus Grup Amirliği aramakurtarma ekipleri 112 sağlık ve Jandarma ekipleri olay yerine geldiler. Araç içinde sıkışan yaralıları ekipler çıkardı. Şahıslar hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Baba ile çocuğunu durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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