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Yörük kadınları hamur yoğurma makinesiyle tanıştı Erdemli Belediyesi kırsaldaki 41 mahalleye 41 hamur yoğurma makinesi hediye etti

İHA

Yörük kadınları hamur yoğurma makinesiyle tanıştı Erdemli Belediyesi kırsaldaki 41 mahalleye 41 hamur yoğurma makinesi hediye etti

Torosların zirvesinde bulunan, emeğin ve fedakarlığın simgesi kadınların ekmek mesaisi kolaylaştı, yüzleri güldü. Mersin'in Erdemli Belediyesi kırsalda bulunan 41 mahalle için hamur yoğurma makinası aldı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu alınan makineleri teslim etti, ilk hamur besmeleyle yoğuruldu.
Yörüklere has sacda pişirilen yufka ekmeğin yapımını kolaylaştırmak, kadınlara kolaylık sağlamak amacıyla Erdemli Belediyesi kolları sıvadı. Kadınlardan alınan geri dönüşümler sonucunda hamur yoğurma makinaları temin edildi. İlk hamurun açıldığı Şahna, Üzümlü, Sinap ve Sarıyer Mahallelerinde kadınların mutluluğu yüzlerine yansıdı.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kırsal mahallelerde yaşayan ve kendi ekmeklerini kendileri yapan kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ettiklerini belirtti.

"Ülke ekonomisine katkıda bulunan insanlarımız arasındayız"
Tollu, "Pandemi döneminde üreterek ülkeyi doyuran, hatta ürettikleri ürünleri yurt dışına ihraç eden, ülke ekonomisine, aile bütçesine katkıda bulunan insanlarımız arasındayız. Tabi insanlarımız sürekli çalışıyorlar. Tabi kendi işlerini de kendileri yapıyorlar. İnsanlarımızın burada ekmek ihtiyacı olduğu muhakkak. Tabi her köyde fırınımız yok. Burada kadınlarımız hem tarlada çalışıyorlar, hem de ev işlerini birlikte yapıyorlar. Kadınlarımızı bir nebze rahatlatmak adına, onların ailelerini doyurmaları için ekmek yapmaları gerekiyor. Tabi burada en büyük faktör hamur yoğurması. Dolayısıyla biz bütün köylerimize hamur yoğurması makinesi armağan edeceğiz. Köylülerimizle birlikte bugün büyük bir mutluluk yaşıyoruz” diye konuştu.

"Kentteki rahatlığı köylerimize taşıma gayretindeyiz"
Kentin kolaylıklarını köylere taşıma gayretinde olduklarına da değinen Başkan Tollu, "Bu ülkenin asri unsuru köylerimizin huzuru, rahatı ve daha çok üretmesi bizler için çok çok önemli. Bizim bir şiarımız var. Kentte ne varsa köylere de onu getireceğiz düşüncesiyle hareket ediyorduk. Şimdi şehirlerdeki, kentlerdeki rahatlığı köylerimize de taşımanın gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.
Hamur yoğruma makinası ile kadınlar kadar erkeklerinde mutlu olduğunu ifade eden Şahna Mahalle Muhtarı Cumali Toker, "Bize hediye edilen bu hamur yoğurma makinesi annelerimizin, ablalarımızın, bacılarımızın işlerini kolaylaştıracak. Bir nebzede olsa kolaylaştıracak. Başkanımıza getirmiş olduğu hediyeden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
Köylü kadınlar da, bağda bahçede çalıştıklarını kimi zaman eve yorgun gelen kadınların hamurlarını yoğuramadığına değinerek, hediye edilen makineyle artık hamur yoğurma ve ekmek hazırlamanın kolaylaştığını dile getirdi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hamur makinesinin nasıl çalıştığını köylü kadınlara bizzat anlattı. Besmeleyle ilk hamur yoğurulup Yörüklerin vazgeçilmezi bazlama ve sıkmalar hazırlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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