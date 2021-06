(Özel) Kadınların silah tutkusu Mersin’de silah meraklılarının uğrak yeri olan poligonlara talep her geçen artıyor. Sadece erkekler değil, artık kadınlar da silahla atış yapmak için poligonların yolunu tutuyor Kimi zevk aldığı, kimi günlük sıkıntılarından kurtulmak, kimi de iş için eline tabanca alan kadınların ortak hisleri ise atış yapmanın verdiği hazzı tatmak

– Mersin’de silah meraklılarının uğrak yeri olan poligonlara talep her geçen gün artarken, artık kadınlar da poligonların müdavimi oluyor. Kimi zevk aldığı, kimi günlük sıkıntılarından kurtulmak, kimi de iş için eline tabanca alan kadınların ortak hisleri ise atış yapmanın verdiği hazzı tatmak.

Silah artık kadınların da tutkusu oldu. Mersin’de silaha meraklı kadınlar giderek artarken, poligonda atış yaparak da stres atıyorlar. Gün içerisinde yaşadıkları sıkıntılardan kurtulmak, spor, iş, savunma, güvenlik ya da zevk için poligonları tercih eden kadınlar; silahı ellerine alıp atış yaparak rahatlıyorlar. Bazı kadınlar, atış eğitmeninden eğitim alarak atış yapmanın püf noktalarını öğrenirken, bazıları da sadece rahatlamak için poligonlara geliyor. Poligonlarda atış yapan kadınlar giderek artarken, nedeni ne olursa olsun ortak hisleri ise atış yapmanın verdiği hazzı tatmak.

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde kırsal alanda yer alan Efor Atış Poligonu da kadınların sıkça kullandıkları poligonlardan biri. Açık havada atış eğitmeninden eğitim aldıktan sonra hedefe ateş eden kadınların bu konudaki becerileri de dikkat çekici. En büyük hedefleri 12’den vurmak olan kadınlar, atış hünerlerini sergilediler.



“Kafaları dinlenmiş oluyor”

Poligonda atış eğitmeni olarak çalışan, aynı zamanda Atıcılık Milli Takımında atış antrenörü olarak görev yapan, Ergün Aydoğan, poligonu daha çok gençler ve orta yaşlıların tercih ettiklerini söyledi. Ayrıca özel güvenlik çalışanlarına da eğitim vererek, atışlarını yaptırdıklarını belirten Aydoğan, “Biz her zaman şunu diyoruz; ‘ruhsatlı silahlarınız varsa bunları dışarıda atmayın, gelin biz size hem eğitim verelim hem de silahlarınızı denemiş olursunuz’. İnsanlar çalışıyorlar ve atış yaparak bir şekilde boşalmış oluyorlar; kafaları dinlenmiş olmuyor. Bir haftalık bir çalışmadan sonra gelip burada atış yaptıklarında, diğer haftaya gayet dinç bir şekilde girmiş oluyorlar” dedi.



“Kadınlar, erkeklerden daha iyi atış yapacak durumda”

Kadınların, poligonları daha çok tercih ettiklerini vurgulayan Aydoğan, “Ben de bayanların atışa ilgisinin daha da çok artmasını istiyorum. Bayanlar, erkeklerden daha da iyi atış yapacak durumdalar, çünkü onların ellerinin tetiğe dokunuşları çok farklı. Bu, kendilerini savunmadan ziyade spor amaçlı olursa daha iyi olur. Tabii ki kendilerini tekvando, karate gibi sporlarla da savunabilirler ama sonuçta bunu bir spor amaçlı yaparlarsa daha da iyi olur” diye konuştu.



“Günün sıkıntısını gelip buruda atıyorlar ve mutlu oluyorlar”

Poligonu 2005 yılında kuran işletmeci Mehmet Ücal da 22 yıl milli öğretmen karate antrenörlüğü yaptıktan sonra hayatında bir yeniliğe daha imza atarak poligonu açtığını söyledi. “Silah, oyuncak değildir. Herkesin gelip burada eğitim alması gereken bir unsurdur. Silah şakaya gelmez, o çıkan mermi geri gelmez” uyarısı yapan Ücal, eğitim aldıktan sonra atış yapan insanların mutlu olduklarını, onlar mutlu olunca kendisinin de mutlu olduğunu dile getirdi. Ücal, “Herkesin gelip bu zevki alması gerekiyor, çünkü bir de stres atıyor, o çok önemli. Mesele burada silah sıkmak değil. O gün insanlarla veya borcuyla ilgili sıkıntı yaşamış ama geliyor burada deşarj oluyor, onu unutuyor ve evine rahat gidiyor. Evinde de mutlu oluyor. Günün sıkıntısını gelip buruda atıyorlar ve mutlu oluyorlar. Biz de bundan dolayı çok mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.



“Kadınlar, erkeklerden çok çok iyiler”

Poligona talebin çok fazla olduğunu da vurgulayan Ücal, genellikle ekonomik düzeyi iyi olanların poligona geldiklerini kaydetti. Kadınların ise atışta çok iyi olduklarını belirten Ücal, “Hanımefendiler o kadar güzel atış yapıyorlar ki inanın erkeklerden çok çok iyiler. Mükemmel, hayran kalıyorum atışlarına. Çok talep var. Müthiş bir cesarete sahipler. İlk etapta ürküyorlar ama alıştıkları zaman bırakmıyorlar” şeklinde konuştu.



“İçimdeki bütün kötü enerjiyi atıyorum”

Mersin’de bir tatil sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Yıldız Gök ise silahlı güvenlik personeli olmayı tercih ettiğini söyledi. Gök, atış poligonuna gelme nedenini de şöyle anlattı:

“Silah atışlarını çok seviyorum. Hem kendimi pekiştiriyorum hem de silahı çok seviyorum. İnsanlara zarar vermek değil niyetim ama atışı çok seviyorum. Atış yaparken içimdeki bütün kötü enerjiyi, kötü bütün her şeyi atıyorum. Ayrı bir mutluluk, ayrı bir haz duyuyorum atış yaparken.”



“Atış yapmanın ayrı bir hazzı var”

Özel güvenlik olarak çalışan 22 yaşındaki Aylin Adanalı da silahlı personel olabilmek için atış eğitimi aldığını ifade etti. Adanalı, “Onun dışında ayrı bir hazzı var atış yapmanın. Silah atışı, sadece güvenlik için değil, spor olarak da yapılabilir. Ayrıca insana zevk veriyor. Hep içimde vardı. Kısmet oldu geldik. Bu eğitim iş imkanı olarak da daha güzel yerlere getirebilir beni. Kadınlar da silahla atış yapabilmeli. Bunu sadece erkekler kullanacak diye bir şey yok. İşim gereği silahı sadece görev anımızda kullanabiliriz ama onun dışında kadınlar kendini savunmalı, bir şekilde korumaya almalı diye düşünüyorum” dedi.

