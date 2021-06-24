Mersin'de Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Mersin'de bir kişi, Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda tarihi eserle birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, merkez Yenişehir ilçesinde bir şahsın elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan üst aramasında, Roma ve Bizans dönemine ait 3 bronz heykelcik, 1 bronz kolye ucu, 1 bronz yüzük ve 54 adet bronz sikke ele geçirildi.

Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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