Akkuyu NGS'nin Türk şirketlerine katkısı her geçen gün büyüyor 400’den fazla Türk firmasının çalıştığı Akkuyu NGS, 12 bine ulaşan istihdam rakamı ile Türk ekonomisinde itici güç oluşturan bir yatırıma dönüştü

Dünyanın en büyük inşaat projesine dönüşen Akkuyu Nükleer Güç Santrali, (NGS) Türk şirketleri için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yerli firmalar, hem Türkiye’nin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürecek olan tarihi projenin bir parçası olma hem de nükleer alanında deneyim kazanma şansı buluyor.

Akkuyu NGS projesinin Türk firmaları için sağladığı en büyük katkılardan biri de istihdam. 400’den fazla Türk firmasının çalıştığı Akkuyu NGS, 12 bine ulaşan istihdam rakamı ile Türk ekonomisinde itici güç oluşturan bir yatırıma dönüşmüş durumda. Akkuyu projesinde yer alan bir şirketin sadece bu proje kapsamında istihdam ettiği 185 kişinin kısa bir süre içinde 300’e ulaşacak olması, projenin istihdam açısından önemini ortaya koyuyor. Şirket, ikinci ünitenin reaktörünün türbin binaları ve yardımcı binalarını inşa ediyor.

Bölge halkına da istihdam sağlanıyor

Akkuyu sahasında yaptığı çalışmalar kapsamında bölge halkına da istihdam sağlayan firmalardan biri olan şirketin teknik koordinatörü Zafer Eren’in verdiği bilgilere göre, bu dönemde Mersin, Adana, Antalya, Konya ve Karaman gibi çevre illerden pek çok kişiye iş imkanı oluşturuldu. Şirketin, Akkuyu projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarda sadece bölge halkından istihdam edilen kişi sayısı 76’yı bulmuş durumda. Şirket, Gülnar ilçesinden Büyükeceli Mahallesi’ne ve Silifke’ye kadar pek çok noktada yerel halk için istihdam sağlıyor. Silifke’de bir çalışma kampı kuran şirket, Gülnar’da açtığı çalışma ofisi sayesinde de bölgedeki çalışanlarla irtibat kuruyor.

İnşaat, proje geliştirme, gayrimenkul yatırımları ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren şirketin teknik koordinatörü Eren, Covid19 salgınının tüm dünyadaki şirketler gibi kendilerini de olumsuz yönde etkilediğini kaydederek, bu yılın başında başladıkları Akkuyu NGS Projesinin şirkete her açıdan nefes aldırdığını belirtti. Eren, “Akkuyu projesi sayesinde mevcut çalışanlarımızın istihdamını koruduğumuz gibi, kazandığımızı çalışanlarımız ve aileleri ile paylaşma fırsatı bulduk. Böylesine zorlu bir süreçte bu denli büyük bir projede yer alıyor olmak bizim için çok önemli. Bu proje, hem şirketimizi daha ileri taşımak hem de pandemi dönemi gibi iş hacminin daraldığı bir dönemde çalışanlarımıza iş garantisi sağlamak adına büyük bir kazanım oldu. 2021 yılı başında başladığımız çalışmalarımızda şu an 185 kişiyi istihdam ediyoruz ancak bu sayı yakında 300’e çıkacak. Ülkemizin enerji ihtiyacını gidermek için Türkiye ve Rusya devletlerinin işbirliğiyle yapımı hızla gerçekleştirilen bu büyük nükleer enerji tesisi projesine katkı sağladığımız için gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

“Nükleer alanda önemli bir deneyim kazanacağız"

İkinci üniteye ait reaktörün türbin binalarının yanı sıra, sözleşme aşamasında olan tuz arıtma tesislerinin yapımını üstelenecek olan şirket, tüm bu işlerde gerekli inşaat kalemleri için malzemelerin ve makine ekipmanın temini ile elektromekanik malzemeler ve arıtma tesisi elemanlarının tedarik ve montajını da gerçekleştirecek. Şirketin Akkuyu NGS sahasında bu yılın başında başlayan çalışmaları, toplamda 27 ay sürecek. İlk olarak mobilizasyon, kamp ve geçici tesislerin kurulması ile başlayan inşaat işleri, yakın zamanda büyük bir hıza ulaşacak.

Eren, bu çalışmaların şirket olarak kendilerine önemli bir deneyim sağlayacağının altını çizerek, “Rosatom nükleer alanda dünyanın sayılı firmalarının başında yer almaktadır. Türkiye’de uzun yıllar süreceğini hesapladığımız faaliyetler sırasında nükleer enerji alanında önemli deneyim kazanacağımız çok açık. Bu deneyim ile Rosatom’un gerek Türkiye, gerek Rusya ve gerek dünyanın diğer ülkelerinde gerçekleştireceği ileriki projelerde birlikte çalışabilirsek bundan onur duyarız” ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS Projesinde her şeyin büyük bir titizlikle ve sıkı kurallarla yürütüldüğünü ifade eden firma yetkilisi, projede yer almak isteyen diğer Türk şirketlerine ise şu mesajı verdi: “Projenin önemi ve yapımının gerektirdiği teknik gereksinimler, düşük toleranslar, şartname ve normlara kesinlikle riayet edilmesi gibi önemli kuralları bu projede çalışacak olan Türk firmalarının göz ardı etmemelerini ve çalışmalarını bu bilinç çerçevesinde ifa etmelerini öneririz.”

“Bu yatırım Türkiye'nin geleceğine yapılıyor"

Türkiye’nin uzun yıllardır hayalini kurduğu ve Akkuyu ile gerçeğe dönüşecek olan 'nükleer santral sahibi olma' sürecinde rol oynamaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını da belirten Eren, şu ifadeleri kullandı: “Gurur duyuyoruz çünkü daha ilk günden teklif aşamasında done temini ve sözleşme detayları ve yorumlamaları üzerinde özellikle Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin satın alma departmanıyla çok yararlı ve etkin bir işbirliği ve çalışma ortamında hazırlıklarımızı yaptık. Ülkemizin enerji açığının böyle temiz ve güvenilir bir enerji kaynağından temin edilecek olması çok önemlidir. Bu yatırımın Türkiye’nin geleceğine çok büyük bir yarar getireceğine eminiz.”

“Sahada alınan pandemi önlemleri bize güven veriyor"

Tüm dünyanın Covid19 pandemisiyle mücadele ettiği bir dönemde çalışmaya başladıklarının kaydeden Eren, Akkuyu NGS sahasında salgına karşı alınan üst seviyedeki önlemlerle büyük bir güven ve rahatlıkla çalıştıklarını aktardı. Eren, “Şirket personelimize gün içinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından sürekli olarak uymaları gereken pandemi kuralları ve almaları gereken önlemler anlatılıyor, uyarılar yapılıyor. Hijyeni korumak için tüm ofisler her gün günde 2 kez temizleniyor. Personele gerekli kişisel hijyen malzemelerinin temin edilmesinin yanı sıra, tüm istasyonlar da sürekli olarak dezenfekte ediliyor. Biz de ofislerde ve duyuru panolarında gerekli uyarı levhalarını bulunduruyoruz ve kişisel hijyen kurallarına uyulması için personelimize sürekli bilgilendirme yapıyoruz" diye konuştu.

