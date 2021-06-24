İŞKUR'da staj gören öğrencilere işgücü eğitimi

Mersin Çalışma ve İş Kurumu'nda staj gören lise öğrencilerine yönelik iş kulübü tarafından verilen işgücü piyasasına hazırlık eğitimlerine devam edildiği bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, staj gören lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen eğitimlerde öğrencilere, özgeçmiş hazırlama, beden dili, imaj yönetimi, mülakat teknikleri konularında iş kulübü liderleri tarafından ücretsiz uygulamalı eğitimler verilmesinin yanı sıra öğrencilerin bir iş yerinde yapılan mülakatın nasıl yapıldığını deneyimlemesi ve iş hayatına bir adım önde başlaması amacıyla mülakat canlandırmaları da yapıldı.

İş kulübü, çalışmalarıyla işsizlikle mücadele çerçevesinde dezavantajlı grupların istihdama katılması amacıyla iş arayanlara işgücü piyasası ve firmaların işe alım süreçleri hakkında eğitimler vererek yol gösteriyor. Kadınların, engellilerin, iş gücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların, gençlerin, öğrencilerin, geçici koruma altındakilerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak üzere kişiye özgü yeni çözümler sunuyor ve bu sayede katılımcılar iş hayatına bir adım önde hazırlanıyor.

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