Refah Şilebinde şehit olan 167 denizci törenle anıldı

– Mersin açıklarında meçhul bir denizaltı tarafından torpillenerek batırılan Refah Şilebinde şehit olan 167 denizci, şahadetlerinin 80’inci yılında Atatürk Parkı içerisindeki Refah Şehitleri Anıtında düzenlenen törenle anıldı.

İngiltere’de yapımı tamamlanan 4 denizaltıyı teslim almak üzere görevlendirilen ve havacılık eğitimi görecek olan askeri personeli taşıyan Refah Şilebi, yola çıktığı 24 Haziran 1941 tarihinde meçhul bir denizaltı tarafından torpillenerek batırıldı. Refah Şilebinde şehit olan 15 deniz subayı, 16 hava subayı, 48 deniz astsubayı, 63 deniz eri ve 25 şilep personeli olmak üzere 167 için Refah Şehitleri Anıtında tören düzenlendi.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Refah Şehitleri Anıtına çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Deniz Binbaşı Suat Gökçer Gökmen, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



“Şanlı tarihimizdeki ebedi yerlerinizi aldınız”

Törende Refah Şehitlik Defterini imzalayan Vali Su, deftere yazdığı mesajı okudu. Aradan geçen 80 yıla rağmen şehitlere hissedilen gurur ve minnet duygularının her geçen gün katlanarak arttığını belirten Su, “Sahip olunan kıt kaynaklara rağmen yaptırılan denizaltı ve muhripleri teslim almak ve pilot olarak yetiştirilmek üzere çıktığınız yolda yaşanan elim olay neticesinde her biriniz bu ülkenin birer kahramanı olarak şanlı tarihimizdeki ebedi yerlerinizi aldınız. Üzülerek yad ettiğimiz olayın yıl dönümünde, o günden bu güne savunma sanayisinde büyük gelişim göstererek, milli kaynaklarla ve vatan evlatlarımızın emekleri ile kendi fabrika ve tersanelerimizde insansız hava araçları, helikopterler, gemiler, korvetler ve füzeler üreterek sizleri daha da onurlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Gelinen seviyeyi hiçbir zaman yeterli görmediğimizi, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılında savunma sanayisinde dışa bağımlılığımızı en alt seviyeye indirmeyi hedeflediğimizi bilerek ebedi istirahatgahınızda rahat uyuyunuz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Devletinin yükselişini ve milletin kardeşliğini hedef alan düşmanların, geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu hain amaçlarına ulaşmak için her yolu denediklerini vurgulayan Su, “Bu şer odakları bilmelidir ki; sizlerden aldığımız güç ve ilhamla bu vatan topraklarında millet olarak birlik ve kardeşlik içerisinde olmaya devam ederek, onların bu emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz. Cennet Vatanımız uğruna yaptığınız fedakarlıklar asla unutulmayacak ve manevi şahsiyetleriniz milletimizin yüreklerinde sonsuza dek yaşamaya devam edecektir. Bu vesile ile geçmişten günümüze tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Aziz şehitlerimiz ruhunuz şad olsun” dedi.

Törende daha sonra Vali Su ve beraberindekiler, askeri botla denize açılıp şehitlerin anısına denize çelenk bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.