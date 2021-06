Yenişehir Belediyesinin yurt dışında eğitim projesine başvurular başladı

Yenişehir Belediyesinin, kardeş belediyesi Almanya Neustadt an der Weinstrasse Belediyesi işbirliği ile hayata geçirdiği “Yenişehir Gençlere İstihdam için Avrupa’da Eğitim Fırsatları Sunuyor” projesine başvurular başladı.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehirli gençlere Almanya’da eğitim ve iş imkanı sağlayacak proje ile her yıl 1830 yaş arasındaki iki genç Almanya’nın Neustadt kentine giderek 3 yıl fizyoterapi eğitimi alacak ve orada çalışma fırsatı yakalayacak. Proje başvuruları ‘arge.yenisehir.bel.tr’ web sitesi üzerinden online olarak alınacak ve 13 Temmuz’da sona erecek. Geçtiğimiz günlerde Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Almanya Neustadt an der Weinstrasse Belediye Başkanı Marc Weıgel ve DiakonissenStiftungsKrankenhaus Speyer Sağlık ve Sosyal Eğitim Merkezi Fizyoterapi Okulu Müdürü Jonas Sewıng arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştı.



Başvuru takvimi yayımlandı

“Yenişehir Gençlere İstihdam için Avrupa’da Eğitim Fırsatları Sunuyor” projesinin başvuru takvimi de yayımlandı. Ön başvurusu kabul edilen adayların ilanı 14 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. 13 Temmuz Salı günü Yenişehir Belediyesi Akademide yapılacak ve çoktan seçmeli 60 sorudan oluşacak birinci aşama Almanca dil sınavının sonuçları ise 26 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. 2829 Temmuz tarihlerinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde birinci aşama dil sınavını geçen adaylar için Almanca konuşma, yazma ve anlama seviyelerinin ölçüleceği ikinci aşama Almanca sınavı yapılacak. Dil sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar 30 Haziran Cuma günü Yenişehir Belediyesi Akademide Psikolojik Değerlendirme Testine tabi tutulacak. 9 Ağustos Pazartesi günü ise mülakata katılmaya hak kazanan adaylar açıklanacak. Mülakatlar ise 1112 Ağustos tarihlerinde Yenişehir Belediyesi Akademide yapılacak. Almanya’da fizyoterapi eğitimi almaya hak kazanan iki kişi 20 Ağustos Cuma günü açıklanacak. Adaylar başvuruları ile ilgili tüm süreçleri “arge.yenisehir.bel.tr” web sitesi üzerinden takip edebilecek.

Projeye, ilanın yayımlandığı tarih itibari ile Yenişehir ilçesinde ikamet eden, en az lise veya dengi okul mezunu 1830 yaş arası gençler başvurabilecek.

