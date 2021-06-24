Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin evinde polis yeleği ele geçirildi (2)

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4 TUTUKLAMA

Mersin'de, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-06-24 17:04:16



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