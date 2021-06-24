Mersin'de 5 hırsızlık şüphelisi kamera görüntülerinden yakalandı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de kişisel bakım ürünleri satan iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte kişisel bakım ürünleri satan iş yerlerinden gelen hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı. 4 farklı iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, N.K., A.İ., K.P. ve M.M.'yi tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-06-24 17:07:35



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