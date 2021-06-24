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Genç çift dağ evinde ölü bulundu

DHA

Genç çift dağ evinde ölü bulundu


MERSİN, (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde, Kader Tüzün (33) tavana iple asılı, eşi Ahmet Ali Tüzün (35) ise av tüfeğiyle başından vurulmuş halde dağ evinde ölü bulundu. Evde tüfek bulan jandarma, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. 
Olay, bugün ilçeye bağlı Köseçobanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin kırsal bölgesinde hayvan otlatan bir kişi, Ahmet Ali Tüzün'e ait koyunların başıboş olarak dolaştığını gördü. Havanların başıboş dolaştığını haber vermek için dağ evine giden mahalle sakini, Ahmet Ali Tüzün'ün av tüfeğiyle başından vurularak ölmüş, eşi Kader Tüzün'ün ise tavana bağlanan iple asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir çocukları olduğu öğrenilen çiftçin cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinde bir adet av tüfeği bulan ekipler, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar MERSİN, (DHA)
2021-06-24 22:49:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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