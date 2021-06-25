İş yerine dalan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, kaldırımda yürüyen 3 kişi, kontrolden çıkıp, iş yerine giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, merkez Yenişehir Çiftlikköy Mahallesi İstemihan Talay Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün aşı hızı ve dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkan otomobil, iş yerine daldı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 3 kişi, aracın altında kalmaktan son anda kaçarak, kurtuldu.

İş yerinde hasara neden olan kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN

2021-06-25 10:44:16



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