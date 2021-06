Seçer, MEDEKA’nın Edebiyat ve Sinema Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi Seçer: “Sizinle mersin adına yapılacak her türlü güzel işlerde varım”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in değerlerinin gün ışığına çıkarılması için oluşturulan Mersin’e Değer Katanlar Kurulunun (MEDEKA) Edebiyat ve Sinema Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Seçer, “Ben sizinle Mersin adına yapılacak her türlü güzel işlerde varım” dedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Seçer, belediyede kurul üyeleriyle buluştu. Buluşmada, çok büyük önem ve değer verdikleri bir çalışmayı Mersin’de başlatmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını, çok değerli sonuçlar alacaklarını belirten Seçer, “Yola çıkış amacımız; geçmişten bugüne, bugünden yarınlara Mersin’in her açıdan değerlerini ortaya çıkaracak, bundan sonraki kuşaklara taşıyacak, bugüne kadar üstü örtülü kalan, yok sayılan, görmezlikten gelinen ya da bir köşede unutulan değerlerimizi açığa çıkarmak. Mersin’in tarihine, kültürüne, birikimine yaraşır bir kültür, sanat, tarih, edebiyat, sinema, bu alanda aklınıza gelebilecek her türlü konuda bir değer oluşturmak, değer katmak” dedi.



“Belediyemiz bu yapının, bu kurumun emrine amade”

MEDEKA’nın ilk günlerinin emekleme dönemleri olduğunu ifade eden Seçer, çalışmaların belli bir sistematiğe oturduğu zaman daha çok keyif vereceğini kaydetti. Seçer, “Ben kentin Belediye Başkanı olarak, Mersin’i seküler, rengarenk, Türkiye’nin bir izdüşümü ve hem bölgede hem dünyada çok önemli, değerli bir kent olarak değerlendiriyorum. Bu anlamda da Mersin’e hizmet etmek istiyorum ama bir belediye başkanının her anlamda bilgi birikiminin yeterli olmadığını da biliyorum. Onun için de gönüllü savaşçılara, mücadele insanlarına ihtiyacımız var. Hep beraber bunu yapmak zorundayız. Sizlerin de bu düşünceler içerisinde katkı vereceğinizi düşünüyorum. Çalışma ortamları, oluşabilecek çalışmalara lojistik destek, aklınıza gelebilecek her türlü konuda belediyemiz bu kurumun emrine amade. İnşallah çok güzel çalışmalar yapacağız. Umut ediyorum çok da güzel değerleri hep beraber tekrar gün ışığına çıkaracağız” diye konuştu.

Başkan Seçer’in konuşmasının ardından kurul üyeleri önerilerini sunup, fikir alışverişinde bulundu. Kurulları hakkında bilgi verip, düzenlenmeyi planladıkları proje, festival ve etkinlikler ile ilgili bilgi paylaşımı yapan üyeler, MEDEKA’nın kent adına çok verimli katkılar sunacağını da ifade etti.



“Benim amacım işi sahibine bırakmak”

Başkan Seçer, önerileri tek tek dinleyip, notlarını aldıktan sonra değerlendirmede bulunarak önemli olanın Mersin’e değer katmak olduğunu söyledi. Seçer, “Şimdi ben bu kaynakları, milletin parasını aktaracağım size. Benim param değil. Benim kentime değer katmalı, duyurmalı, bilinmeli. Ben kurumların, kişilerin reklamı, egoları adına bu paraları harcayamam. Onun için MEDEKA var. Yapılan da halk için yapılıyorsa gerisi benim için teferruat. Buranın amacı eşgüdümü sağlamak, koordineli gitmek, ne yaptığımızı, ne yapacağımızı bilmek. Yaptıklarımız konusunda burada ben de rahatlıyorum. Yanlış bir şey yapılmışsa kurul burada, halka gitsinler hesap versinler. Doğru bir şey yapılmışsa bununla onlar yine iftihar etsin, onlar övünç duysun. Benim amacım bu, yani işi sahibine bırakmak” ifadelerini kullandı.



Seçer, üyelerin öneri ve sorularına cevap verdi

Seçer, üyelerden gelen, özellikle kırsalda yaşayan yetenekli kız ve erkek öğrenciler için yurt yapılması önerisini cevaplayıp, Büyükşehir Belediyesi olarak Gülnar ilçesinde 120 kapasiteli yurt yapıldığı bilgisini paylaştı. Eski Mersin Üniversite Hastanesini de protokol ile aldıklarını belirten Seçer, Büyükşehir Belediyesinin Kır Çiçekleri Projesinden de bahsetti. Manevi olarak 55 kızının olduğunu belirten Seçer, önümüzdeki günlerde kız öğrenci sayısının artacağını da söyledi. Eğitimde fırsat eşitliğine önem verdiklerini belirten Seçer, Büyükşehir olarak eğitim alanında hayata geçirdikleri projeleri de tek tek paylaştı.

Edebiyat Kurulu üyelerinin kitap basımı konusunda matbaa önerisini değerlendiren Seçer, “Biz her türlü lojistik desteği sağlarız” dedi.

Seçer, ayrıca sanatsal faaliyetlerin yürütüleceği kültür merkezleri hakkında da değerlendirme yaparken, tarihi kent merkezinin yenilenmesi konusunda belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.



“Ben sizinle Mersin adına yapılacak her türlü güzel işlerde varım”

Seçer, MEDEKA’nın diğer kurul üyeleri ile de yakında zamanda bir araya geleceklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Bir sistem oluşturalım, çok değerli bir sistem olsun bu. Tıkır tıkır bu mekanizma işlesin. Burada öyle köşe noktaları çizelim ki, öyle işler başlatalım ki, örneğin kültür ve sanat dalında ödüller, festivaller, etkinlikler geleneksel hale gelsin; artık o kentin değeri olsun. Ben çok iyi, güzel projeler çıkacağına inanıyorum, hepimizi mutlu edecek sonuçlar göreceğiz. Mersin mutluysa ben mutluyum. Mersin keyifliyse ben keyifliyim. Mersin yapılan işten keyif alıyorsa, haz duyuyorsa ben de keyif alıyorum, haz alıyorum. Kafamın arkasında en ufak bir hesap dahi yok. Onun için ben sizinle Mersin adına yapılacak her türlü güzel işlerde varım.”



MEDEKA’nın toplam 15 alt kurulu bulunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MEDEKA aracılığıyla kente değer katacak bir geleneği başlattı, Büyükşehir, MEDEKA aracılığıyla kentte yapılacak etkinlikler konusunda kentin bütün dinamiklerinin fikirlerini ve katkılarını alarak katılımcı bir modeli de hayata geçirdi. MEDEKA bünyesinde Edebiyat, Müzik, Fotoğraf, Sinema, Sahne Sanatları, Plastik Sanatlar, Spor, Gastronomi, ArkeolojiTurizm, Kent Mimarisi ve Estetiği, Kent Tarihi Araştırmaları, Kent Belleği, Kent Elçileri, Akademik Araştırma ve Kent Gelişimine Katkı olmak üzere toplam 15 alt kurul yer alıyor.



MEDEKA aracılığıyla kent kimliği ve kültürünün geliştirilmesi hedefleniyor

Büyükşehir Belediyesi, kentte sanat, bilim, kültür, mimari, tarih, spor ve turizm gibi alanlarda farklı çalışmalar yürüterek Mersin’i bir kültürsanat ve spor şehri haline getirmek için çaba gösteriyor. Bu anlamda kente değer katacak çalışmaları yaygınlaştırmak için ilgili daire başkanlıkları da çalışmalar gerçekleştiriyor. MEDEKA aracılığıyla, Mersin’de kent kimliği ve kültürünün oluşturulmasına katkı sağlayan kişi ve grupların desteklenmesini ve böylece kent kimliği ile kültürünün geliştirilmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetler sayesinde sanat, bilim, kültür, mimari, tarih, spor, turizm gibi alanlarda geçmişten günümüze kadar kente değer katan kişi ve grupların onurlandırılmasının yanı sıra gelecek kuşakların ve yeni nesillerin bu anlamda motive edilmesinin de önünü açmayı planlıyor.



Büyükşehir kent belleğinin kuvvetlendirilmesini amaçlıyor

Büyükşehir Belediyesi, geçmişte Mersin’e dair yapılmış, kent kültürüne katkı sağlamış faaliyetler, çalışmalar ve ürünlerin bir araya getirilmesi, muhafaza edilmesi ve geliştirilmesi yoluyla kent belleğinin kuvvetlendirilmesini amaçlıyor. Böylece gerçekleştirilen faaliyetler bir eşgüdüm içerisinde hayata geçirilecek ve yerel yönetimin kent yaşamının her alanında katılımcı ve etkin politikalar oluşturması ve uygulamasının da önü açılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.