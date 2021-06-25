Mersin'de servis aracı ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

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Mersin'in Mut ilçesinde servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, MutKırovası yolunda meydana gelen kazada, M.Y. yönetimindeki 33 C 7064 plakalı servis aracı, karşı yönden gelen R.S.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile servis aracındaki 6 kişi yaralandı.

Yaralanan 8 kişi, ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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