Mersin'de, suç örgütüne operasyonda 13 şüpheli adliyede



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de 'yağma', 'silahlı tehdit', 'tefecilik' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarını işleyen örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'yağma', 'silahlı tehdit', 'tefecilik' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarını işlediği tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 16 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 4 tabanca, 1 av tüfeği, 161 tabanca mermisi, 5 av kartuşu, 19 gram esrar, 24 kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 kelepçe, 1 laptop ve 24 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü, sorgularının ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-06-25 13:53:17



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