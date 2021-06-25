Mersin'de ele geçirilen kokainde tutuklu sayısı 6'ya çıktı



MERSİN, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin Limanı'nda Ekvador'dan gemiyle getirilen muz yüklü konteynerde ele geçirilen 463 kilogram kokaine ilişkin bir kişi tutuklandı. Toplam 1 ton 763 kiloya ulaşan kokainin ele geçirilmesine yönelik tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda, 16 Haziran'da Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton 150 kilo kokainin ardından aynı sevkiyatla getirilen diğer muz yüklü konteynerlerde de arama yapıldı. Aramalarda muz kolilerine gizlenmiş 150 kilo daha kokain ele geçirildi. Böylece operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun miktarı, 1 ton 300 kiloya yükseldi. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklanıp cezaevine konuldu.

TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Limana ulaşan koyternerlerde inceleme yapan Ticaret Bakanlığı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yapılan analizde Ekvador'dan gemiyle Mersin Limanı'na getirilen 5 konteyner daha riskli değerlendirildi. 23 Haziran'da konteynerler gemiden indirilerek, X-Ray taramasına sevk edildi. Taramada muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik köpeklerle yapılan aramada konteynerin orta bölümüne gizlenmiş 9 çanta belirlendi. Köpeklerin tepki verdiği çantalarda 404 paket halinde 463 kilogram daha kokain ele geçirildi. Toplamda 1 ton 763 kiloya ulaşan uyuşturucu maddelerle ilgili olarak başlatılan soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Uyuşturucu maddelerin Mersin Limanı'na ulaşmasına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-06-25 14:19:23



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