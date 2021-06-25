Annesi ve babası öldüğünde minik Ali uyuyormuş



MERSİN, (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde derme çatma çadırda Kader Tüzün'ün (33) tavana iple asılı, eşi Ahmet Ali Tüzün'ün (35) ise av tüfeğiyle başından vurulmuş cesetlerinin bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Çiftin 15 aylık bebekleri Ali'nin olay sırasında yatağında uyuduğu, ekipler tarafından babaannesine teslim edildiği bildirildi.

Olay, dün ilçeye bağlı Köseçobanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan otlatan bir mahalleli, Ahmet Ali Tüzün'e ait koyunların başıboş olarak dolaştığını gördü. Bunun üzerine bu kişi, durumu haber vermek için Tüzün'ün kaldığı derme çatma çadıra gitti. İçeri giren mahalleli, Ahmet Ali Tüzün'ün av tüfeğiyle başından vurulmuş, eşi Kader Tüzün'ün ise tavana bağlanan iple asılı cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çiftin cansız bedenleri, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için ambulansla morga kaldırıldı.

MİNİK ALİ UYURKEN BULUNDU

Olay sırasında çadırdaki yatağında uyuduğu belirlenen çiftin 15 aylık bebekleri Ali ise jandarma tarafından babaannesine teslim edildi. Kader Tüzün'ün, eşini vurduktan sonra intihar ettiği üzerinde duran ekiplerin yürüttüğü soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar MERSİN, (DHA)

2021-06-25 14:25:43



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