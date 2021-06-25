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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Su Parkında yüzme sezonu açıldı

İHA

Tarsus Su Parkında yüzme sezonu açıldı

Tarsus Belediyesi bünyesinde Atatürk Gençlik Parkı içerinde hizmet veren yüzme havuzu 'Tarsus Su Park'ta, 2021 yılı yaz sezonunun açıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsuslulara sıcak yaz günlerinin bunaltıcı havasında serinleme imkanlarından birisini sunan Tarsus Su Park havuzu, pandemi süreci nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu sezonda geç açılmak zorunda kaldı. Tarsus Su Park yüzme havuzu, kapalı olduğu günlerde bakım onarımdan geçirilirken, alınan su numunelerinin laboratuvarlarda analiz edilmesi ve gerekli hijyenik şartlar oluşturulmasının ardından vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verecek düzeye getirildi.
Sosyal mesafe kurallarının geçerli olacağı ve bulaş riskine karşı tüm önlemin alındığı yüzme havuzu, salı günleri 11.30 16.30 saatleri arasında sadece kadınlara, pazartesi, çarşamba, perşembe ve cuma günleri karma şekilde 10.30 16.30 saatleri arasında, cumartesi aile günü ve pazar günleri ise karma şekilde hizmet verecek. Vatandaşların gönül rahatlığı ile tamamen hijyenik koşullarda yüzme havuzunun hizmetlerinden faydalanmalarına imkan sağlamak için sürekli dezenfeksiyon işlemine tabi tutulan Tarsus Su Parkı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Havuz giriş fiyatları artışa gidilmeden geçen yıl olduğu gibi 25 TL olarak belirlenirken, perşembe günü ise halk gününe özel ücret 15 TL olacak. Özel ve deneyimli eğitmeler eşliğinde yüzme kurslarına ev sahipliği yapacak olan Tarsus Su Pak havuzunda, 7’den 70’e tüm vatandaşlara yüzme öğretilebilecek. 15 iş gününü kapsayacak olan bu hizmetin bedeli 250 TL olarak belirlendi. Tarsus Su Park’ta havuz başında düğün organizasyonları da yapılabilecek.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediyelerin yaşamın her alanında vatandaşların memnun olacağı ve ihtiyaçları olan hizmetleri üretmesi gerektiğini ifade ederek, "Belediyelerin görevi sadece yol yapmak, temizlik yapmak değildir. Bu düşünceden hareketle biz mevsim şartları ve sağlık koşullarına uygun hizmetleri halkımıza sunmak için çaba sarf eden, ona göre proje üreten bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu nedenle, yaz sıcaklarının en yoğun ve bunaltıcı şekilde hissedildiği bir bölgede yaşam sürerken, yönetim olarak elimizden geldiğince Tarsus halkını, gençlerimizi, çocuklarımızı temiz hijyenik bir ortamda serinletebilmek, eğlendirebilmek hem de yaz tatillerini keyifli bir hale getirebilmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.
Havuzun açılmasının, pandemi süreci nedeniyle zorunlu olarak geçen yıl olduğu gibi biraz geciktiğini söyleyen Bozdoğan, "Ancak bizim için öncelik insanlarımızın sağlığıdır. Havuzumuzu halkımızın hizmetine sunabilmek, gönül rahatlığı ile serinlemelerine olanak sağlamak için tam anlamıyla hijyenik duruma getirmek ve yasakların sona ermesini bekledik. Yine sağlık tedbirlerini en üst seviyede tutarak bu hizmetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaz sıcaklarından bunalan tüm halkımızdan yüzme havuzumuz güzel ve serin ortamından faydalanmaya davet ediyorum" diye konuştu.
Ailelere de seslenen Bozdoğan, boğulma vakalarını yaşamamak ve ömür boyu vicdan azabı çekmemek için çocukların suya girilmeyecek yasak bölgelerde gözden uzakta tutulmaması gerektiğini ifade etti. "Çocuklarınızın ırmaklarda ve sulama kanallarında suya girmelerini önlemek için lütfen takipçisi olun" diyen Bozdoğan, çocukların yüzme havuzuna yönlendirilmesini istedi.

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