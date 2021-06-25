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Başkan Yılmaz: "Dinamik, hareketli ve aktif bir belediyeyiz" Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, özel bir televizyonda yayınlanan 'Başkanlar Konuşuyor' programının canlı yayın konuğu oldu

İHA

Başkan Yılmaz: "Dinamik, hareketli ve aktif bir belediyeyiz" Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, özel bir televizyonda yayınlanan 'Başkanlar Konuşuyor' programının canlı yayın konuğu oldu

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, özel bir televizyonda yayınlanan 'Başkanlar Konuşuyor' isimli programın canlı yayın konuğu oldu. Yılmaz, "Dinamik, hareketli ve aktif bir belediyeyiz" dedi.
Programda Toroslar'ı ve projelerini anlatan Başkan Yılmaz, ulaşımdan imara, spordan turizme, sosyal belediyecilikten kültürel mirasa ve istihdama kadar her alanda yaptıkları çalışmalarla dünyada üçüncü, Türkiye'de ise ilk olarak Toroslar'da uyguladıkları Çevik Belediyeciliğin de en güzel örneğini sunduklarını kaydetti. Yılmaz, "Hikayelere, şiirlere konu olan Toroslarımızda 310 bin nüfusumuz var. Mersin merkezden başlıyor ve Toros dağlarının zirvelerine, 2 bin 500 metreye kadar çıkıyor. Mersin'in en büyük yaylaları Toroslar'da. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' sözü Toroslarımızı, bizim insanlarımızı işaret ediyor. O sözü de bir madalya olarak taşıyor Toroslar" diye konuştu.

"Toroslar'a gönülden bağlıyız"
"Doğduğunuz yerdeki vatandaşlara görev yapmak nasıl bir duygu?" sorusu karşısında da duygularını gizleyemeyen Yılmaz, "Toroslar ile bir gönül bağımız var. İlkokulu belediyemizin birkaç sokak arkasındaki Atatürk İlkokulu'nda bitirdim. Yazları bir bakkalda çalışarak yardım ettim. Gençliğim Çağdaşkent Mahallemizde geçti. İnsanı bizim insanımız, sokaklar bizim sokaklarımız. Tüm Mersin, Türkiye bizim memleketimiz ama insanın doğduğu, büyüdüğü, hatıralarının olduğu kente belediye başkanı olması çok güzel bir duygu. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken, projelerimizi yaparken, kararlarımızı verirken Toroslar insanının geleceğine katkıda olmak bizim için motivasyon kaynağı oluyor" ifadelerini kullandı.
"Vatandaşlarımıza daha güzel ve daha hızlı nasıl bir hizmet veririz anlayışındayız" diyen Yılmaz. '2,5 yıldır Toroslar Belediye Başkanlığı görevini yapıyorum Tüm süreçleri iyileştirme noktasında hareket ediyoruz. Alt yapı, temizlik çalışmaları yani bir belediyenin yaptığı tüm hizmetleri daha güzel nasıl yaparız, vatandaşımıza daha hızlı hizmet nasıl götürürüz derdindeyiz. Partimizin de benimsediği üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde hizmet ve yeni bir bilgi varsa bu bilgiye en hızlı ulaşabilen, yeni bakış açısını algılayıp hayatın içine aktarabilen başarılı oluyor. Biz de sürekli bir çalışma içerisindeyiz. Belediye başkanlığı süremizin bir çoğu pandemiyle geçti. Tüm dünyada bir durgunluğa sebep verdi ama biz çalışmalarımızı aynı hız ve heyecanla devam ettirdik" şeklinde konuştu.

"Kar Festivalimiz, Mersin'e yeni bir vizyon kattı"
Sürdürülebilir projelere önem verdiklerinin altını çizen Yılmaz, "Görevimizin ilk yılında Arslanköy yaylamızda Kar Festivali gerçekleştirdik. Mersin'de ilk defa yapıldı ve çok büyük ilgi gördü. Mersin denince akla deniz, güneş, palmiye geliyor. Onlar da bizim güzelliklerimiz ama bir tarafta da dağlarımız, yaylalarımız ve orada yaşayan insanlarımız var. Toroslar'da, Mersin'de kayak yapıldığını, kar motoru sürüldüğünü, paraşütle uçulduğunu gösterdik. Konserler de verdik. Orada işin ekonomik boyutuna da düşündük. Köylümüz kazansın, gelir elde etsiz istedik. Festivalde köylümüz satışını yaptı ve gelirini elde etti. Çok güzel bir ortam oluştu. Bu proje, Mersin'e, Toroslar'a yeni bir vizyon oldu. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Kar Festivalimizden sonra birkaç grup kayak tesisi kurma noktasında çalışmaya başladı. Yayla turizmi noktasında gelişmeler oldu. Biz de bu konuda mutlu oluyoruz. Belediyeler tüm işleri kendileri yapamazlar. Belli işlerin, belli sektörler tarafından rekabetçi, fizibil bir şekilde gerçekleşmesi gerekir. Kamu kurumları ufuk ve yolları açması gerekir ki yatırımcı ve girişimci daha rahat projeler yapsın. Bu da vatandaşımıza bir katma değer ve gelir olarak mutlaka yansıyor. Yaptığımız Kar Festivali'nden ve bunun sonuçlarından memnunuz. Bu çalışmalara daha da yenilerini ekleyeceğiz" dedi.

"17 günlük tam kapanma döneminde de seferberlik ilan ettik"
Salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bugüne kadar dezenfeksiyon ve tedbir çalışmalarını başarıyla sürdürdüklerinin bilgisini veren Yılmaz, "Her gün çalışma arkadaşlarımızla ARGE yaptık, yeni metotlar ürettik. Valimiz Ali İhsan Su ve tüm kurum ve kuruluşlarımızla uyum içerisinde çalıştık. Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını belediyemizde kurduğumuz çağrı merkezinde yürüttük. Süreci sürekli gözlemleyerek buna uygun adımlar attık. 17 günlük tam kapanma döneminde de seferberlik ilan ettik. Yardımlaşmaya ve aileye önem veren bir toplumuz. Biz de pandemiye karşı özgüvenle çıktık. Çok büyük seferberlik ilan ettik ve Gönül Bağı Projemizi başlattık. Yaklaşık 500 personelimiz, 17 gün boyunca Gönül Bağı Destek birimlerimizde çalıştı. Yaklaşık 60 bin çağrı geldi. Kimi sağlık hizmetimizden faydalanmak, kimisi emekli maaşının çekilmesini istedi. İşitme cihazındaki pili biten çocuğumuza pil ulaştırdık, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttık. Hemşehrilerimizin tüm ihtiyaçlarında yanında olduk. Gönüllü vatandaşlarımız da bu sürece katkıda bulundu. Tüm personelimize, teşkilatlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum buradan. Toroslar, bu kapanma döneminde biraz daha bütünleşti, birlik ve beraberliğimiz daha da arttı. Proje, vatandaşlarımızdan çok güzel karşılık buldu. Devletimizin, milletimizin şefkatini vatandaşlarımıza götüren el olmanın mutluluğunu yaşadık. Bu projemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.
Toroslar'ın, Mersin'in en çok spor tesisine sahip bir ilçesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, gençlerin spor yapmasını desteklediklerini söyledi. Yılmaz, "Yüzme, basketbol, bocce, voleybol, tenis gibi 21 branşta spor kurslarımız var. Çocuklarımızı evlerinden belediyemizin servisleriyle alıp kurslarımıza ulaştırıyoruz. Bu yıl Gençlik Kampı düzenledik. Toroslarımızın değişik mahallelerinden 1216 yaş arası 640 gencimizi denizle, sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturduk. İlk defa denize giren çocuklarımız da oldu. Onların yüzü gülünce bizim de yüzümüz gülüyor. Gençlik programlarımızı da devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.
Çevik belediyecilik anlayışını benimseyen, gelişimleri hızla algılayıp çözüme ulaştıran bir belediye olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Dinamik ve aktif bir belediyeyiz. İnsanımızın ihtiyaçlarından yola çıkarak çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz, milletimiz ciddi bir mücadele içerisinde. Türkiye, kendisine biçilen uydu devlet rolünü yırtıyor, küresel bir güç olma yolunda hızla ilerliyor. Bu dönemde bu sürecin bir parçası olmak ve bu süreçte görevli belediye başkanı olmak da bizlere gurur veriyor. Sayın Genel Başkanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah güç, kuvvet ve sağlık versin. İnşallah bu süreçten Türkiye hızla ve güçlü çıkacaktır. Çünkü büyük ve güçlü olmak bizim milletimizin kaderi. Dünyanın, tüm mazlumlarının güçlü Türkiye'ye ihtiyacı var. Savaşçıyız, kahramanız ama aslında medeniyetimizin ana unsuru merhametimiz, hoşgörümüz, sevgimiz, saygımızdır. Güçlü Türkiye'nin hem bölgemize hem dünyaya çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum ve bundan heyecan duyuyorum. Emeği geçen, çaba gösteren, mücadele eden herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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