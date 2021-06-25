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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toros Üniversitesi Hemşirelik Bölümünde mezuniyet sevinci

İHA

Toros Üniversitesi Hemşirelik Bölümünde mezuniyet sevinci

Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 20202021 akademik yılı mezunlarını verdi. Çiçeği burnunda hemşireler, mezuniyet sevinci yaşadı.
Toros Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Kampüsü bahçesinde gerçekleşen Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yemin ve Mezuniyet Törenine Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fügen Özcanarslan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Törende, Hemşirelik Bölümü birincileri Raziye Nur Çelik ve Emine Güneş, mezun öğrenciler adına birer konuşma yaptı. Bölüm birincileri Çelik ve Güneş, yaptıkları konuşmada, "4 yıl önce çıktığımız bu yolu bugün burada sonlandırıyoruz ve mezun oluyoruz. Yorucu olmakla birlikte bir o kadar da dolu ve zevkli geçen eğitim öğretim sürecini tamamlamış bulunmaktayız. Hemşirelerin bilgi, beceri, yargı yetisini mesleki etik ilkeler ve değerler doğrultusunda birleştirerek özenli ve saygılı bir tutumla bakım vermemiz gerektiğini siz değerli hocalarımızdan öğrendik ve içselleştirdik. Hemşirelik için rehber kurallar içermesi bakımından çok önemli olan hemşirelik andımızı hep birlikte okuyarak bu onurlu mesleğimizi layıkıyla uygulayacağımıza söz vermiş olacağız. Bu yolda bizlerden rehberliğini esirgemeyen değerli hocalarımıza ve her türlü desteklerinden dolayı ailelerimize teşekkürü borç biliriz. Bu dört yıl boyunca Toros Üniversitesinin bir mensubu olmaktan gurur duyduk, bu gururu mesleki yaşantımız boyunca taşıyacağımızdan emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

“Mesleğinizi her koşulda layığı ile yerine getireceğinize olan inancım tamdır”
Dekanı Prof. Dr. Özcanarslan da hemşireliğin sağlık bakımına temellenmiş bir meslek olmanın yanı sıra, insanlık için üstlenilmiş olağanüstü bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Özcanarslan, “Hemşirelik andı, sadece mezuniyet törenlerinde ya da göreve başlamadan önce okunan bir metin olmayıp; hemşirelik mesleğinin sorumluluklarının ve statüsünün şekillenmesinde etkili olup, mesleğin ilk etik kodları olarak kabul görmektedir. Ant, hemşirelik için rehber kurallar içermesi bakımından önemlidir. Dolayısı ile hemşirelik andının, hem bireysel hem de mesleki sorumluluk yüklediği fark edilmektedir. Değerli öğrencilerim, andınızı okuduğunuz andan sonra artık hemşirelik mesleğinin birer üyesi olacaksınız. Mesleğinizi her koşulda layığı ile yerine getireceğinize olan inancım tamdır. Gönül isterdi ki, sizleri buradan aileleriniz ile birlikte gerçekleştireceğimiz güzel bir mezuniyet töreni ile uğurlayalım. Bu konuda üzgünüm. Ancak kapımız her zaman sizlere açık olacaktır. Eğitiminiz boyunca olduğu gibi bundan sonraki meslek yaşantınızda da ihtiyaç duyduğunuz her anda mesleğiniz ile ilgili desteğimizin devam edeceğinden emin olabilirsiniz" diye konuştu.

“Her meslek kutsal ama bu meslek daha kutsal”
Rektör Prof. Dr. Arıöz ise salgın sürecinde ülkenin yarınları, geleceği öğrencilere hasret kaldıklarını belirterek, "Sağlık alanı bizim en çok övündüğümüz grupların başında geliyor. Türkiye’deki bugünkü sistem ve ilerleme hızı, yaptığınız işin neticesi açısından çok kutsal bir meslek yapacaksınız. Her meslek kutsal ama yazarımızın sözünde dediği gibi ‘herkes eşittir ama bazıları daha eşittir’. Bunun için de her meslek kutsal ama bu meslek daha kutsal. Burada 4 yıl boyunca çok güzel anılarınızın olduğunu umuyorum. Son iki senenize pandemi süreci damga vursa da bu süreci de atlatmaya devam ediyoruz. Mutlaka daha iyisini yapmaya çalışın, etik değerlerinizden, kültürel değerlerinizden ödün vermeyin. Mezun olmak demek, bu olayı burada bitirmek değil, bu kapılar her zaman size açık. Artık hocalarınız ile meslektaş oldunuz. Bundan sonraki hem meslek hayatınızda hem şahsi hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.
Konuşmaların ardından mezun öğrenciler hemşirelik yemini edip kep fırlatarak mezun olmanın gururu ve sevincini yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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