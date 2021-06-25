Tarsus'ta orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde yıldırım düşmesi çıkan ve 2 saatte söndürülen ormanlık yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kuşluca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sarp arazideki yangına havadan ve karadan müdahale etti. Havadan helikopter ile karardan ise çok sayıda arazöz ve iş makineleriyle müdühala edilen yangın, 2 saatte söndürüldü. Soğut çalışmaları devam ederken, yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ve 10 hektarlık alana zarar verdiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-06-25 21:52:04



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