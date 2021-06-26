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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor

İHA

Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer ve Güneş mahallelerinde 156. ve 158. caddelerde toplam 2 kilometrelik çalışma gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler 16 bin metrekarelik kaldırım çalışmasını da tamamladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kenti modern ve konforlu yol ağına kavuşturmak için durmaksızın çalışıyor. Muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da çalışma programını yönlendiren ekipler, son olarak Akdeniz ilçesinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Şevket Sümer ve Güneş mahallelerinde yol yenileme çalışması gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda özel gereksinimli bireylerin de rahatlıkla kullanabileceği kaldırım çalışmasını tamamladı.

2 kilometrelik yol konforlu hale getirildi
Ekiplerin Şevket Sümer Mahallesi 156. Caddede yürüttüğü çalışmalar kapsamında yağmur suyu hattı döşeme ve zemin güçlendirme çalışmalarının ardından 800 metre uzunluğundaki yol yenilendi. Refüj yapımı da gerçekleştiren ekipler caddeyi duble yol olarak hizmete açtı.
Güneş Mahallesi 158. Caddede de bin 200 metre uzunluğundaki yolda asfalta hazırlık çalışmaları ile yol düzenleme ve kaldırım çalışması gerçekleştiren ekipler, ızgaraları da yeniledi. Çalışmalar hızla tamamlanarak yol vatandaşların hizmetine sunuldu. İki caddede toplamda 2 kilometre uzunluğundaki yol asfaltlanırken, özel gereksinimli bireylerin de rahatlıkla kullanacağı kaldırım çalışmaları kapsamında 16 bin metrekare kaldırım yapıldı.
Şevket Sümer Mahallesi Muhtarı Abdülbaki Esen, uzun yıllardır bekledikleri çalışmayı Mersin Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediyesine sonsuz teşekkürler. Hızlı bir şekilde yol ve kaldırımlarımızı, caddelerimizi yapıyorlar” diye konuştu.
Güneş Mahallesi Muhtarı Nezir Elçi ise Sevket Sümer Mahallesi Muhtarı Abdülbaki Esen’le birlikte yol çalışması talebini Büyükşehir Belediyesine ilettiklerini ve hızla yanıt aldıklarını söyleyerek, “Ekiplerin çalışmaları doğrultusunda şu anda 158. Cadde çalışması son aşamaya geldi, asfaltı yapılıyor. Emeği geçen, elini uzatan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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