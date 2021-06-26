Bozyazı'da trafik kazası: 2 yaralı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi’nde meydana geldi. Hacer Arı yönetimindeki 07 NPD 78 plakalı otomobil ile Mahmut Kurhan'ın kullandığı 33 AEF 708 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada pikap sürücüsü ile kaldırımda yürüyen Adnan Kara adlı vatandaş yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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