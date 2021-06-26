Engelli genci kucaklayarak YKS'ye yetiştirdiler

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan bedensel engelli öğrenci, çevredekiler tarafından taşınarak, salona yetiştirildi.

YKS´nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için Mersin Üniversitesi'ne (MEÜ) gelen bedensel engelli öğrencinin geciktiğini fark edenler, hemen yardımına koştu. Engelli öğrenciyi kucaklayan veliler, salonun kapısına kadar taşıdı. İsmi öğrenilemeyen engelli gencin veliler tarafından taşındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Veliler, örnek davranışı dolayısıyla çevredekiler tarafından alkışlandı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-06-26 11:39:15



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