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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zabıta ekipleri YKS’ye yetişmeye çalışan öğrencilerin imdadına koştu

İHA

Zabıta ekipleri YKS’ye yetişmeye çalışan öğrencilerin imdadına koştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, YKS’ye yetişmeye çalışan öğrencilerin yardımına koştu. Belirli bölgelerde teyakkuzda bekleyen ekipler, geç kalan öğrencileri sınava yetiştirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri ise sınava giren çocuklarını heyecanla bekleyen ailelere su ve güneşten korunmaları için şapka dağıttı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm yıl boyunca Yüksek Öğretim Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı. Büyükşehir ekipleri, öğrencilerin yoğun olarak toplu taşıma araçlarına bineceği bölgelerde teyakkuzda bekleyerek onları sınava yetiştirdi. Ayrıca ekipler, sınav süresi olan 135 dakika boyunca çocuklarını heyecanla ve umutla bekleyen ailelere de su ve güneşten etkilenmemeleri için şapka dağıttı.

Ekipler, öğrencileri umutlarına yetiştirdi
Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, öğrenim yardımları, 1 liraya sabitlenen belediye otobüsü ücreti, öğrenciler için düzenlenen sosyal etkinlikler ve daha birçok projeyle sınav öncesinden üniversite dönemine kadar birçok aşamada gençleri yalnız bırakmıyor.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi bünyesinde görev yapan ekipler, öğrencilerin eğitim hayatlarına devam edecekleri üniversiteyi belirleyecek olan YKS’nin ilk gününde toplu taşımanın yoğun kullanıldığı noktalarda hazırda bekledi. Ekipler, sınava yetişemeye çalışan öğrencileri sınava girecekleri okulların kapısına kadar bıraktı.

“Anında okullara yetiştiriyoruz”
Zabıta komiseri Ali Akkuş, belirli yerlerde konumlanan ekiplerin yanı sıra gezici ekiplerin de sınava geç kalan öğrencileri yetiştirmek için görev aldığını ifade ederek, “Geç kalan öğrencileri okula yetiştirmek için belirli yerlerde zabıta ekiplerimiz var. Anında okullara yetiştiriyoruz. Gezen ekiplerimiz de var” dedi.

Umutla bekleyen aileler de unutulmadı
Bugün başlayan ve yarın da iki oturumla devam edecek olan YKS için 2 milyonun üzerinde başvuru gerçekleşti. Sınava hazırlama süreci pandemi dönemine denk gelen öğrenciler hem sınavın stresi hem de kısıtlamalarla yıl boyunca motivasyonlarını düşürmeden hazırlanmaya devam etti. YKS’den kısa süre önce öğrencilerin moral bulması için etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, sınav günü aileleri de yalnız bırakmadı. Sınav giriş yerlerinde çocuklarını bekleyen ailelere Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri su ve şapka dağıttı.

“Emeği geçen herkese teşekkür ederiz”
Sınava giren kızını okul bahçesinde bekleyen Yıldız Tanırlı, Mersin Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden çok memnun olduğunu ifade ederek, “Sosyal medyadan da takip ediyorum. Ellerine sağlık hepsinin, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

“Çok ince düşünülmüş bir hareket”
YSK’nin gerçekleştirildiği okulun bahçesinde kardeşini bekleyen 21 yaşındaki Beste Buğur da “Çok güzel bir uygulama. Güneş altında bekleyen insanlar var. Susuz kalan insanlar var. Onlar için çok ince düşünülmüş bir hareket” diye konuştu.
Betül Halisçelik ise daha önce oğlunun da sınava girdiğini ve böyle bir uygulamayla karşılaşmadıklarını söyleyerek, hem su ve şapka dağıtımı hem de Mersin’e kattıkları için Başkan Vahap Seçer’e teşekkürünü iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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