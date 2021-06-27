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Mersin'de belediye şoförlerine 'trafikte önce yaya' eğitimi

İHA

Mersin'de belediye şoförlerine 'trafikte önce yaya' eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren toplu taşıma şoförlerine yönelik ‘trafikte önce yaya’ eğitimi düzenlendi. Belediye bünyesinde hizmet veren yaklaşık 750 şoförün gruplar halinde aldığı eğitimin ana konusunu trafikte yaya önceliği oluşturdu.
Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen eğitim, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘yayalar kırmızı çizgimiz’ uygulaması kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı. ‘Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir’ sloganıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Bürosunda görevli polis memuru ve sürüş teknikleri eğitmeni Ömer Şen tarafından verilen eğitimde, yaya ve okul geçitlerinde ilk geçiş hakkının yayalara ait olduğu anlatıldı. Trafikte yaya öncelikli olmayan durumlarda meydana gelen kazaların videolarla örneklendiği eğitimde, 2020 yılında Mersin ve Türkiye genelindeki trafik kazaları ile bu kazaların neden olduğu ölüm ve yaralanma oranları da paylaşıldı.

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