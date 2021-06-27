Zorla taksiye bindirdikleri genci gasbeden 7 şüpheli yakalandı (2)

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TUTUKLANDILAR

Mersin'de, zorla taksiye bindirdikleri A.G.'nin (19) silah zoruyla cep telefonunu ve 1500 TL'sini gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan A.Y., K.U., M.M.E., M.C.C., H.Y., C.A. ve S.B.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-06-27 18:21:43



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