BETEM Öğretmen Mesleki Gelişim Seminerleri başladı

Yenişehir Belediyesi tarafından Fuat Morel Mahallesinde yapımına devam edilen ve yeni eğitimöğretim döneminde hizmete açılacak olan Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezinde (BETEM) okul öncesi alanında eğitim alan ve burada görev yapacak öğretmenlere, uzman akademisyenler tarafından eğitim seminerleri verilmeye başlandı.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, BETEM’de görev alacak öğretmenlere eğitim semineri veriliyor. Yenişehir Belediyesi Akademide başlayan ve 3 Temmuz Cumartesi gününe kadar sürecek olan BETEM Öğretmen Meslek Gelişim Seminerlerinde öğretmenlere, uzman akademisyenler tarafından çeşitli eğitimler verilecek ve atölye çalışmaları yapılacak.



“Beceri geliştirme temelli bir okul öncesi eğitim olacak”

Seminerlerin açılış konuşmasını online olarak yapan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ozana Ural, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in okul öncesi eğitime önem verdiğini belirterek, “Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit, okul öncesi eğitimi en temel misyonu olarak görüyor. Okul öncesi eğitim alanında çok büyük tecrübesi olan ve çok gelişmiş bir kadrosu olan Marmara Üniversitesi ile yani bizlerle irtibat kurdu. Uzunca bir süredir Türkiye’de hemen hemen hiç çalışılmamış 03 yaş çocuğu olan ailelere yönelik aile eğitim programlarını birlikte yürüttük. Bu işbirlikleri içerisinde Başkan Özyiğit okul öncesi eğitim kurumu açmak istediğini söyledi ve yine bu ekipten iki arkadaşımla bu okul öncesi eğitim kurumunun nasıl olması gerektiği ile ilgili çalışmalara başladık. Başkanımız ‘bilimsel olarak ne gerekiyorsa bu kurumu ona göre yapalım’ dedi. BETEM adını verdiğimiz Beceri Temelli Eğitim Merkezinde uzun yıllara dayanan bilimsel çalışmalarımız bize bir şey gösterdi ki, çocuklarımızı en iyi eğitmek için beceriye yöneltmemiz gerekiyor. Bunları çeşitli araçlarla geliştirmemiz gerekiyor. İşte biz örnek bir okul öncesi eğitim kurumu yapma gayreti içerisindeyiz. Elbette bunun için mutlak bir işbirliğine ihtiyacımız var. Karşılıklı ortak bir anlayışla BETEM’i en iyi nasıl yaparız, çocuklarımıza ve ailelerimize bilimin ışığında en iyi nasıl eğitim veririz konusunda birlikte çalışacağız. BETEM’de sürdürülebilir ekolojik bir eğitim istiyoruz. Adından da anlaşılacağı gibi beceri geliştirme temelli bir okul öncesi eğitim olacak. Bilgi veren, öğreten, bunun ötesinde öğrendiğini iyi kullanabilen, potansiyelini geliştirebilen çocuklar yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Ural’ın konuşmasının ardından Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Müge Yüksel de iletişim becerileri, çocuğu tanıma ve değerlendirme, çocuklarda davranış gelişimi ve problem durumları ile ilgili bilgiler verdi.



Eğitimler verilecek, atölye uygulamaları yapılacak

3 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek olan seminer serisinde çeşitli atölye uygulamaları da gerçekleştirilecek. Marmara Üniversitesi AEF Okul Öncesi Eğitim Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgül Polat, okul öncesi eğitim programı ve yenilikçi uygulamalar, okul olgunluğu ve ilkokula hazırlık, okul öncesi eğitim programına ailenin katılımı hakkında bilgi verecek ve aynı zamanda dil etkinlikleri atölyesi düzenleyecek. Marmara Üniversitesi AEF Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Elif Küçükoğlu ise velilerle iletişim ve anaokuluna uyum hakkında bilgi verecek, dijital atölye, etkileşimli okuma atölyeleri ve açık hava etkinlikleri atölyesi düzenleyecek.

Eğitimler kapsamında, motor beceri atölyesi Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Işık, sanat atölyesi Marmara Üniversitesi AEF Okul Öncesi Eğitim Öğretim Üyesi Dr. Tosun Yalçınkaya, müzik atölyesi eğitimleri Marmara Üniversitesi AEF Okul Öncesi Eğitim Öğretim Üyesi Dr. Ercan Mertoğlu, sosyal ve duygusal beceriler, bilim, oyun ve drama atölyesi eğitimleri Marmara Üniversitesi AEF Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özge Ünsal, matematik atölyesi eğitimleri ise Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Öğretim Üyesi Dr. Türker Sezer tarafından verilecek.

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