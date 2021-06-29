Büyükşehir Belediyesi 7 yeni otobüs hattı açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, satın aldığı yeni otobüslerin de ulaşıma katılmasıyla 7 yeni hat açtı. Yeni hatlarla otobüs erişimi olmayan noktalara otobüs hizmeti verilirken, bazı hatlarda aktarmasız ulaşım hizmeti sunulacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ulaşımda hayata geçirilen yenilikçi hizmetlerle hem kent trafiğini hem de yolcular rahatlatılıyor. Kısa süre önce toplu taşıma filosuna kazandırdığı otobüslerle ulaşımın yükünü azaltan Büyükşehir Belediyesi, yolcu talebinin yoğun olduğu güzergahlara açtığı 7 yeni hat ile daha önce otobüs erişimi olmayan noktalara erişim sağlayacak. Yeni açılan 7 hat ve revize edilen 3 hat sayesinde yolcu yoğunluğu azalacak, yolcu ulaşmak istediği noktaya aktarma yapmadan gidebilecek.



Açılan yeni hatlar hem ulaşımı hem yolcuyu rahatlatacak

Yolcu talebinin yoğun olduğu güzergahlara açılan 7 yeni hat sayesinde Mersin Üniversitesi, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, MEŞOT, Soli, Mezitli, Tece, Kuyuluk güzergahlarında verim artacak, daha önce bazı güzergahlarda aktarma yapan yolcular için aktarmasız direkt ulaşım hizmeti sağlanacak.

22 M Makine İkmal Çarşı Üniversite hattı: Eski Otogar Toros Devlet HastanesiTren İstasyonuTaş BinaTulumba Battı ÇıktıForum AVMGöçmenYenişehir KampüsüÜniversite CaddesiMersin Üniversitesi güzergahı ile yolcu talepleri karşılanacak ve diğer hatların verimliliği korunacak.

23 M Üniversite Çavuşlu Şehir Hastanesi hattı: Şehir Hastanesi ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı güzergahındaki yolcu yoğunluğunun fazla olması dolayısıyla açıldı. Açılan yeni hat Şehir HastanesiMEŞOTÇavuşluOsmaniyeToroslar BelediyesiKarayollarıMersin Şoförler OdasıÇetinkayaTulumba Battı ÇıktıForum AVMGöçmenYenişehir KampüsüÜniversite CaddesiMersin Üniversitesi güzergahında yolcu taşıyacak.

24 M Şehir Hastanesi ÇağdaşkentSoli hattı: Şehir Hastanesi’nden başlayarak HalkkentYalınayakAkbelen MezarlığıTapu DairesiForum Yaşam HastanesiSayaparkYenişehir KampüsüMezitli ZabıtaSoliZeytinli Bahçe’de son bulacak. Bu hat sayesinde 28 M hattındaki yoğunluk azalacak.

25 M MEŞOT Çavuşlu Tece hattı: MEŞOTÇavuşluOsmaniyeToroslar BelediyesiMersin Şoförler OdasıÇetinkayaForum AVMGöçmenYenişehir KampüsüMezitli ZabıtaSoli Davultepe Tece Tece Kampüsü arasında hizmet verecek. Bu hat sayesinde 26 ve 77 No’lu hatta yoğunluk azalacak.

37 M MEŞOT Üniversite Kuyuluk hattı: MEŞOT’tan başlayarak Şehir Hastanesi Akbelen Mezarlığı Tıp Fakültesi Çiftlik Üniversite Caddesi Mezitli Zabıta güzergahından sonra Kuyuluk’ta son bulacak. Bu hat ile daha önce Kuyuluk bölgesinden Üniversite, Şehir Hastanesi ve MEŞOT’a daha önce verilmeyen otobüs hizmeti sunulacak. Bu hat sayesinde yolcular aktarma yapmadan direkt ulaşım sağlayabilecek.

38 M – Makine İkmal 2. Çevre Yolu Kuyuluk hattı: Eski Otogar’dan başlayarak Toros Devlet HastanesiTren İstasyonuTaş BinaTulumba Battı ÇıktıForum Yaşam HastanesiMersin ValiliğiSayaparkMezitli SanayiMezitli DeresiKuyuluk’ta bitiyor. Bu hat sayesinde 2. Çevre Yolu üzerindeki mahallelerden Çarşı, Taş Bina ve Tren İstasyonu’na ulaşım hizmeti sağlanmış olacak.

50 M – Makine İkmal Mezitli Soli hattı: Eski OtogarToros Devlet HastanesiTren İstasyonuTaş BinaTulumba Battı ÇıktıForum AVM Göçmen Yenişehir Kampüsü Mezitli Zabıta Soli Zeytinli Cadde arasında yolcuların hizmetinde olacak. Bu hat sayesinde yolcu yoğunluğu oldukça yüksek olan MezitliÇarşı güzergahının yolcu yoğunluğu azaltılacak.



Revize edilen hatlar

19 M Yeşilçimen Özgürlük Zeytinkent hattı: Söz konusu hat revize edilerek batıda Üniversite’ye kadar uzatıldı. Zeytinkent bölgesinde yaşayan halkın aktarma yapması önlenerek Üniversite Hastanesi’ne direkt ulaşım sağlandı. Hattın yenilenen güzergahı; Yeşilçimen Özgürlük Eski Otogar Toros Devlet Hast. Tren İstasyonu Taş Bina Tulumba Battı Çıktı Forum AVM Forum Yaşam Hastanesi 20. Cadde Yaşlı Bakım Merkezi Macit Özcan Spor Kompleksi Zeytinkent Kız Yurdu Tıp Fakültesi olarak belirlendi.

69 M Yeşilçimen Özgürlük Amatem hattı: Bu hat da yenilendi. Bu hat ile Yeşilçimen halkının Üniversite Hastanesi’ne ulaşımı sağlandı. Hattın yenilenen güzergahı; Yeşilçimen Özgürlük Yeni Hal Akbelen Mezarlığı Tapu Dairesi Forum Yaşam Hastanesi Mersin Valiliği Sayapark Üniversite Caddesi Tıp Fakültesi Amatem şeklinde oldu.

76 M Soli Şehir Hastanesi güzergahındaki hat: Şehir Hastanesi MEŞOT Akbelen Mezarlığı Cem Evi 2,5 Çevre Yolu Kız Yurdu Tıp Fakültesi Üniversite Caddesi Viranşehir İçel Anadolu Lisesi Soli Fatih Caddesi şeklinde revize edildi. Yapılan revize ile hattın 3. Çevre Yolu yerine İstemihan Talay Bulvarı’ndan geçmesi sağlandı. Böylece Menteş Mahallesi’nde yaşayan nüfusun Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlanmış oldu.

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