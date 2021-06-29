Kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu öldü

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Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Mithat Bakır (31), hayatını kaybetti.

MutKaraman karayolu Zeytinlik mevkisinde, Mithat Bakır yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Savrulup, yol kenarındaki levhalara çarpan Bakır, yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Murat SÖZERİ

2021-06-29 11:22:47



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