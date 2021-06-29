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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler, YKS stresini Büyükşehir Belediyesinin konseriyle attı

İHA

Gençler, YKS stresini Büyükşehir Belediyesinin konseriyle attı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, YKS’ye giren gençleri hafta başında bir sürprizle karşıladı. Gençler bir yıldır boğuştukları sınav stresini Büyükşehir Belediyesinin sahilde düzenlediği konserlerle geride bıraktı. “YKS Biter, Bu Gençler Konsere Kaçar” sloganıyla düzenlenen konserde gençlere içecek ikramı da yapıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) sona ermesiyle birlikte hafta başında “YKS Biter, Bu Gençler Konsere Kaçar” sloganıyla bir konser düzenledi. Saat 18.30’da başlayıp 21.00’e kadar süren konserlerle gençler bir yıllık sınav streslerini geride bıraktı. Denizkızı Turizm A.Ş.’nin işlettiği Büyükşehir Belediyesi Bakkal’ından gençlere içecek ikramı da yapıldı.

Sınav stresini atıp yaşıtlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdiler
Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarında ‘Adnan Menderes sahili uçak yanı’ olarak duyurulan konser alanına giriş belgeleri ile gelen gençler, hediye edilen içecekle alana geçti. İlk olarak saat 18.30’da Etno Band’ın sahne almasıyla başlayan konser, DJ performansı ile sürdü. Sınav stresini dans edip şarkılar söyleyerek geride bırakan gençler, yaşıtlarıyla açık alanda vakit geçirmenin tadını çıkardı. Kaya Tayman & Can Ünaldı’nın da sahne aldığı konser saat 21.00’e kadar sürdü.

“Bütün yıl uzaktan eğitim alarak çalıştık”
Gençlerden Hüseyin Ali Erdem, zor bir yıl geçirerek sınava girdiğini ve hedefinin psikoloji bölümünü kazanmak olduğunu belirterek, “Bütün bir yıl uzaktan eğitim alarak çalıştık. Yine güzel geçti. Emeklerimizin karşılığını alabildik mi? Çıkan sonuçlara bakınca hayır ama yine de iyi şeyler umuyoruz. Bu konseri de sosyal medyadan gördüm. Bütün bu stresi müzik dinleyerek, çok güzel bir şekilde atıyoruz. Bence bayağı zevkliydi. İçeceğimizi de aldık. Vahap başkana buradan bir genç olarak çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu konseri internetten duydum”
Gençlerden Eyüp Eren Kuyuru da hedefinin psikoloji bölümünü kazanmak olduğunu ve sınavda iyi bir performans sergilediğini belirterek, şunları söyledi:
“Çok güzel geçti. Belediyemizin de ücretsiz kursu vardı, oraya yazıldım. Orada derslerimi gördüm. Hocalarım benimle çok ilgilendi. Neticesinde sonucumu çok güzel aldım. Yanlışlarıma baktım; toplamda 80 soruda 9 yanlışım çıktı. Bu konseri de internetten duydum. Vahap Seçer başkanımız YKS öğrencilerine sınavdan sonra stres atmaları için böyle bir imkan sundu. Biz de bu imkanı değerlendirerek geldik, konserimizi dinliyoruz.”

“Sınava hazırlanıyorduk ama o psikolojiyi kimse anlayamaz”
Ece Bektaşoğlu ise Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezlerinde sınava hazırlandığını ve sınav sonrası konsere geldiğini vurgulayarak, “Benim için pandeminin etkisiyle biraz daha zorlu geçti. Psikolojik olarak da zorluk yaşadım. Burada en azından kafamızı dinlendirdik, çünkü çok büyük bir zorluk yaşadık. Aslında sadece sınava hazırlanıyorduk ama o psikolojiyi kimse anlayamaz, sadece bizim gibi sınava girenler anlayabilir. Etkinlik gerçekten çok güzel” diye konuştu.

“Bence etkinlik çok eğlenceli, ben çok verim aldım”
Kurs merkezlerinde sınava hazırlanan ve hedefinin tıp fakültesi kazanmak olduğunu kaydeden Kübra Yıldırım, “Hem stajımız vardı hem sınava çalışma. İkisine yetişmekte çok zorlanıyorduk. Biz zaten belediye dershanesine gidiyoruz. Oradaki bir hocamız sayesinde etkinlikten haberimiz oldu ve sınav sonrası ‘gelelim’ dedik. Bizim için yapılan bir etkinlikti. Bence çok eğlenceli, ben çok verim aldım” ifadelerini kullandı.

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